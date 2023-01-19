3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
Александр Лукашенко: Россия никогда не была против мира, и Беларусь готова в этом участвовать
Россия никогда не была против мира. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, пишет БелТА.
"Проблемы, связанные с операцией Российской Федерации в Украине. Все, что я обещал, все, что нужно для России в этот непростой период (что там для России… Для нас - для России и Беларуси), мы делаем. Думаю, Сергей Федорович (глава МИД Беларуси Сергей Алейник. - Прим. БелТА) Вам подробнейшим образом об этом расскажет", - сказал Президент Беларуси.
"Слушал Вашу пресс-конференцию. Слышал Ваши все заявления накануне. Абсолютно их все поддерживаю. И при любых контактах, которые у нас случаются с Западом, другими, мы говорим о том, что Россия никогда не была против мира. Пожалуйста, давайте будем договариваться. Мы готовы в этом участвовать. Вы в этом не должны сомневаться. Если что-то надо с нашей стороны и мы можем сделать (Вы хорошо знаете, что мы можем сделать), скажите прямо, мы будем работать вместе, рука об руку", - заверил белорусский лидер.
Александр Лукашенко отметил, что Запад пытается использовать против Беларуси Украину. "Сегодня безопасность для нас, не только для России, еще важнее. Вы знаете замыслы наших западных соседей. Не только Украины. Они пытаются и Украину использовать против Беларуси. Но что меня поражает и приятно удивляет - Украина пока держится. Она на провокации против Беларуси не идет. Хотя ее активно подталкивают наши западные соседи. Тоже знаете кто", - заявил Президент.
"Поэтому приходится выдержать это время. Но то, что мы выдержим, прошедший 2022 год показал. Тут мы с вами одинаковой позиции придерживаемся. Словом, есть о чем поговорить. Обсудим вопросы", - резюмировал глава государства.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
В Индии из-за резкого ухудшения качества воздуха закрыли школы и запретили стройки
В Германии продолжаются массовые протесты. Чем возмущены немцы?
В Канаде запретили публиковать имена 900 нацистских преступников, бежавших в страну. В чем причина?
При израильской атаке на Дамаск погибли не менее 15 мирных граждан
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября