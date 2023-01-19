Александр Лукашенко: Россия никогда не была против мира, и Беларусь готова в этом участвовать

Россия никогда не была против мира. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, пишет БелТА.

"Проблемы, связанные с операцией Российской Федерации в Украине. Все, что я обещал, все, что нужно для России в этот непростой период (что там для России… Для нас - для России и Беларуси), мы делаем. Думаю, Сергей Федорович (глава МИД Беларуси Сергей Алейник. - Прим. БелТА) Вам подробнейшим образом об этом расскажет", - сказал Президент Беларуси.

"Слушал Вашу пресс-конференцию. Слышал Ваши все заявления накануне. Абсолютно их все поддерживаю. И при любых контактах, которые у нас случаются с Западом, другими, мы говорим о том, что Россия никогда не была против мира. Пожалуйста, давайте будем договариваться. Мы готовы в этом участвовать. Вы в этом не должны сомневаться. Если что-то надо с нашей стороны и мы можем сделать (Вы хорошо знаете, что мы можем сделать), скажите прямо, мы будем работать вместе, рука об руку", - заверил белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что Запад пытается использовать против Беларуси Украину. "Сегодня безопасность для нас, не только для России, еще важнее. Вы знаете замыслы наших западных соседей. Не только Украины. Они пытаются и Украину использовать против Беларуси. Но что меня поражает и приятно удивляет - Украина пока держится. Она на провокации против Беларуси не идет. Хотя ее активно подталкивают наши западные соседи. Тоже знаете кто", - заявил Президент.