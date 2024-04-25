Александр Лукашенко считает ошибочным вывод стратегического ядерного оружия из Беларуси после распада СССР

Президент Беларуси считает ошибочным вывод стратегического ядерного оружия из Беларуси после распада СССР. Об этом Президент Беларуси, председатель ВНС Александр Лукашенко заявил на заседании VII Всебелорусского народного собрания, сообщает БЕЛТА.

"Мне пришлось подписывать этот документ. Но если бы мне пришлось принимать тогда решение, мы бы никогда не вывели стратегическое ядерное оружие с территории Беларуси. Это был мощнейший арсенал. Нам не надо было бы никакого другого современного оружия. Но это было решено до меня по требованию американцев", - сказал Президент.

Теперь же в Беларуси по просьбе самого главы государства размещено ядерное оружие из России. Не стратегическое, но тактическое. "Оно должно быть на территории Беларуси", - подчеркнул Александр Лукашенко. По его словам, это в том числе укладывается в концепцию о нанесении противнику, в случае чего, неприемлемого ущерба.

"Мы и до размещения ядерного оружия в Беларуси ориентировались на то, чтобы нанести им неприемлемый ущерб. Чтобы они понимали, что мы можем ударить так, что для них это будет неприемлемо, - пояснил глава государства. - Вопрос не в том, чтобы лоб в лоб стоять и стрелять друг в друга. Мы прекрасно понимаем, что это будет очень тяжело, почти невозможно. Поэтому у нас в прежних военных документах был предусмотрен фактор нанесения неприемлемого военного ущерба".