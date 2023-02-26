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Александр Лукашенко совершит государственный визит в КНР с 28 февраля по 2 марта
Президент Беларуси Александр Лукашенко с 28 февраля по 2 марта совершит государственный визит в Китайскую Народную Республику.
Продолжение многолетнего курса на выстраивание отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества с КНР. В сентябре 2022 года на двусторонней встрече на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества лидеры Беларуси и Китая приняли совместную декларацию о выводе отношений на новый уровень всепогодного и всестороннего стратегического партнерства.
Анализ достигнутого и максимальная реализация на практике потенциала нового уровня в отношениях станут предметом рассмотрения глав государств. Александр Лукашенко и Си Цзиньпин проведут переговоры в узком и расширенном составах. В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, реализация совместных масштабных проектов, взаимодействие в политической сфере, а также реагирование на наиболее острые вызовы в современной международной обстановке. Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан большой пакет документов по развитию отношений в ключевых сферах. Планируется, что в Пекине Александр Лукашенко также проведет ряд встреч с высшими должностными лицами КНР и руководством ведущих китайских корпораций.
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