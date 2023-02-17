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Александр Лукашенко: Союзные программы с Россией уже выполнены на 80 %
Союзные программы с Россией, которых всего насчитывается 28, уже выполнены на 80 %. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявилна переговорахс Президентом России Владимиром Путиным, пишет БелТА.
"Углубляемся, все делаем для того, чтобы как-то преодолеть те барьеры, которые нам искусственно создают. Я не говорю умышленно о продовольствии. Мы обеспечили продовольственную безопасность. Не говорю о том, что люди должны быть одеты. Мы это сделали по всем направлениям. Поэтому положительные сдвиги приличные. Нам будет что сказать народам Беларуси и России на Высшем государственном совете", - отметил белорусский лидер.
В свою очередь Владимир Путин, реагируя на сказанное, подчеркнул: "Ну и не только сказать, но, мне кажется, и вместе с коллегами наметить пути дальнейшего развития".
"Абсолютно. 28 программ, которые мы наметили с вами, под 80 % уже выполнены, - сказал в продолжение темы Александр Лукашенко. - Но там, вы отмечали это в Питере, гуманитарные (вопросы. - Прим. БелТА) у нас в основном остались. А вот таможенные, налоговые - мы законы приняли".
"Ключевые моменты решены", - согласился Президент России.
"Да, ключевые решены", - подтвердил глава белорусского государства.
Владимир Путин в связи с этим высказал уверенность, что все это, безусловно, "будет делать нашу экономику еще более конкурентоспособной".
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