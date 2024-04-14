Александр Лукашенко требует качества в вопросах промышленности

Рабочим моментом этой недели стало большое совещание по промышленности - его долго готовили. Больше 200 участников, пока ждут о чем то говорят. Мы спросили о чем.

Как выполняют программы по импортозамещению, что с экспортом, складскими запасами - не самым простым был разговор. Президент требует качество и обслуживание, а еще не скрывать проблемы и, если надо, менять руководителей. О позитивном на таких совещаниях если и говорят, то вскользь. Главное - решить проблемы.



Безусловно, это очень удобный вариант: когда Президент поехал в заграничную командировку и договорился! Пошли поставки. И потом мы радостно сообщаем: сколько продали и получили. Но только сбывать и продавать самостоятельно - это совершенно разные истории.



Как итог, защищаем национальные интересы и поддерживаем свое. Потому что за любыми решениями - тысячи судеб. Руководящим кадрам нужно об этом помнить. И темп, быстрее, быстрее, быстрее, вот примерно так.



Это была завершающая игра: команда Президента выиграла у сборной Минской области и во втором матче финальной серии до двух побед и забрала главный трофей!



Итоговые цифры на табло - 10:8.При этом самыми счастливыми на арене были не победители. А знаете кто? Вот этот парень - сын одного из хоккеистов команды соперника ушел с медалью.

