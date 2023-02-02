Александр Лукашенко в Абу-Даби провел встречу с Президентом ОАЭ

Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты намерены развивать сотрудничество. Сегодня Александр Лукашенко провел переговоры с Президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом Бен Заидом аль-Нахайяном во Дворце Аль-Шати. Около четырех часов длилась встреча президентов Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов.

Здесь важно отметить следующий момент: руководитель ОАЭ пригласил белорусского коллегу домой, встреча проходила в дружеской обстановке. Сначала в расширенном составе, после - один на один.

Особую пикантность переговорам придавал тот факт, что во встрече принимали участие старший и младший сыновья Президента Беларуси, это также свидетельствует об особом характере отношений. По-настоящему дружеском. В целом во время встречи белорусский и эмиратский лидеры договорились о сотрудничестве по более чем десятку направлений - в сфере торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Акцент сделан и на гуманитарную сферу. Согласно договоренностям, в ближайшее время в Беларусь прибудет большая делегация специалистов, которые на месте отработают конкретные вопросы по обозначенным направлениям взаимодействия.