Александр Лукашенко: В Конституции Беларуси есть частичка традиции Полоцкого вече

В Конституции Беларуси есть частичка традиции Полоцкого вече. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на встрече, приуроченной к 30-летию Конституции Республики Беларусь, пишет БЕЛТА.



Говоря о преемственности Конституции Беларуси, Александр Лукашенко отметил, что это результат многовекового опыта развития правовых традиций. "Безусловно, в нашем Основном законе есть частичка традиции Полоцкого вече. Может, с позиции сегодняшнего дня и не самого демократичного. Участие в народном сходе принимали исключительно мужчины, но это были представители глубинного народа. И в острые моменты истории они решали, кому править, с кем торговать, а с кем воевать", - сказал Президент.



Аналогичные полномочия уже в современной Беларуси конституционно закрепили за делегатами Всебелорусского народного собрания. "Сделали это также с согласия людей - абсолютным большинством голосов. Фактически тем самым создали механизм, который в будущем не позволит власти оторваться от народа, - подчеркнул белорусский лидер. - Мы поставили конституционный заслон против так называемой элитарности, отвергаемой белорусами на генетическом уровне с той самой поры, когда наши предки оказались под властью литовских и польских элит, потеряв традиции народного управления".

