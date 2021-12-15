Лукашенко: В покое нас не оставят, поэтому на всех уровнях сейчас важна сплоченность

Глава государства сегодня с командировкой в Витебске. Как и обещал, Александр Лукашенко представил нового губернатора региона Александра Субботина и встретился с активом Витебской области. Такая практика - вместе обсуждать стоящие на повестке вопросы - прижилась в прошлом году накануне политической кампании: выборов Президента. Учитывая, что впереди у нас еще одна - референдум, поговорить есть о чем. Как отметил глава государства, в покое нас не оставят. Оппоненты власти будут искать любые поводы, чтобы раскачать ситуацию, поэтому на всех уровнях сейчас важна сплоченность. И надежный щит - это сильные регионы. Важно не допустить падения по всем социально значимым параметрам: от здравоохранения до промышленности. С подробностями Илона Красутская.

Командировки по стране. Активы. Это уже как дежавю. Встречи Президента с костяком того или иного региона стали классикой в непростой 2020. Накануне в Могилеве Александр Лукашенко говорил о грядущих непростых временах. Как шатали накануне выборов в прошлом году и продолжают до сих пор – все это чувствуется. Впереди у нас референдум. Так что нужно быть готовыми к любому повороту событий.



Вопрос № 1: ситуация в здравоохранении



Наши "доброжелатели", возможно, и хотели бы, чтобы все внимание Президент уделил сегодня им, но много чести. Мы в первую очередь решаем внутренние вопросы. Пандемия, лечение ковид-пациентов и база здравоохранения - вот о чем говорили первые полчаса. Президент как обычно в своем стиле: с допросом о настораживающих моментах. Возможно, любой другой, отвечая, поскромничал бы (чтобы не грузить первое лицо страны). Но команда исполкома сказала максимально честно и это заслуживает уважения.







Президент поручил найти средства на обновление Витебской областной больницы

Зарплаты, рабочие места, ситуация на предприятиях, жилье - Президент разбирает каждый проблемный вопрос, поднимая ответственных специалистов. Важно все - от экономики до социальной сферы, чтобы актуализировать с поправкой на обстоятельства внутри и извне. Прокурор области даст оценку работе правоохранителей. И о ситуации с преступностью скажет и о, возможно, для кого-то скучной теме про падеж скота. А зря, факты всплывают очень интересные.

По объективным причинам промпроизводство в Витебском регионе сейчас немного просело. Есть вопросы в сельском хозяйстве. За последние годы снизился валовой региональный продукт. Но где убыло, там прибыло. Спрос на продукты питания в мире существенно возрос, поэтому в этом плане сработало АПК. Но от аграрной сферы ждут большей отдачи.





В Витебской области новый губернатор

Перезагружать Витебскую область будет Александр Субботин. Ему 45 лет. И он самый молодой губернатор в стране. Экс-вице-премьер в правительстве отвечал за продовольствие и сельское хозяйство. В прошлом к тому же помощник Президента - инспектор по Могилевской области, в этой должности работал и здесь, в Витебской. Так что регион знает. Да и вообще это его родина. Конечно, начались разговоры, мол, после правительства для Субботина это чуть ли не понижение. Но по настроению нового губернатора так не скажешь. Это, скорее, возвращение домой. Да и правительственная хватка только в помощь.





Президент поблагодарил за работу бывшего губернатора области Н. Шерстнева

На этом посту Александр Субботин сменил Николая Шерстнева, который почти 7 лет руководил регионом. Президент намекнул: мы про него еще услышим.

Вот такое наследство достается Субботину. Это все Витебщина. 21 район, 19 городов. Население региона - более миллиона человек. Четверть трудится именно в промышленности. Это переработка нефти, производство электроэнергии, химическое, швейное и обувное. Времена сейчас для всех нелегкие, приходится буквально вгрызаться в рынки.

Новому губернатору Президент сразу обозначил задачи. Во-первых, посмотреть на кадры, и тот самый аграрный эксперимент с "интеграционными структурами" должен стать примером для других регионов. Для самого сложного с точки зрения земледелия - Витебского - были созданы крупные агропромышленные объединения. Во главе - предприятие-переработчик, а под крылом - несколько десятков производителей зерна, молока, мяса. Таких агрохолдингов в области 7, в их состав включены порядка 150 организаций. Цель - замкнуть цепочку от поля до прилавка и получить максимальную выгоду от производства сельскохозяйственной продукции.





А. Лукашенко о прогнозе ситуации в стране





Мы так или иначе возвращаемся к событиям прошлого года. У каждого белоруса сейчас один вопрос: что нас ждет? Впереди политическая кампания. Могут ли повториться события лета-осени 2020 года? Оппоненты перелистывают страницы методички Шарпа. Информационная война нарастает: чем ближе референдум, тем больше фейков и попыток втянуть Беларусь в международный скандал.





Президент ответил на упреки оппонентов о том, что он делает референдум "под себя"

Оппоненты власти по-прежнему повторяют мантру: мол, Лукашенко пишет Конституцию для себя. А ВНС нужно, чтобы уйти и в то же время остаться. Президент на этот счет уже не раз высказывался. А учитывая, что кое-кого заклинило в телеграм-каналах, пришлось повторить еще раз.

Еще один вопрос, который муссируется в обществе: ждать ли оперативно после референдума новых президентских выборов? Кстати, именно этого сразу после избирательной кампании прошлого года требовали беглые. Александр Лукашенко рассказал, как принималось решение.





Президент рассказал, что ждет страну после референдума