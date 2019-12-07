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Александр Лукашенко в Сочи встречается с Владимиром Путиным
Под знаком белорусско-российского партнерства. Перспективы двустороннего сотрудничества сегодня обсуждают на самом высоком уровне. Александр Лукашенко прибыл в Сочи с рабочим визитом, чтобы со своим российским коллегой Владимиром Путиным еще раз детально рассмотреть ключевые моменты двусторонних отношений.
На повестке переговоров только экономический блок вопросов
К переговорам, которые должны начаться с минуты на минуту в резиденции Бочаров Ручей, повышенное внимание. Вопреки различным предположениям, какие именно вопросы планируют рассмотреть президенты, повестка переговоров исключительно экономическая. Основной темой обсуждения станут перспективы углубления интеграции в рамках Союзного государства, а именно - дорожные карты, над которыми несколько месяцев активно работали правительства двух стран. Так, из 31 документа большинство вопросов согласовано премьер-министрами накануне, но ряд принципиальных для нас моментов все еще не решен. В том числе по-прежнему нет договоренностей по нефти и газу.
Конструктивное взаимодействие с Россией, но на равноправных началах
Беларусь добивается справедливых цен на энергоносители, ведь работаем мы на одном союзном рынке, а потому и условия должны быть равными. Эта тема также включена в повестку сегодняшнего диалога двух лидеров.
Напомним, ранее на встрече с парламентариями Александр Лукашенко уже озвучивал позицию официального Минска: мы настроены на конструктивное взаимодействие с Россией, но оно должно быть равноправным. Примечательно, что переговоры лидеров проходят накануне 20-летия подписания договора о создании Союзного государства. Подробности встречи смотрите в «Панораме».
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