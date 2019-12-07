Александр Лукашенко в Сочи встречается с Владимиром Путиным

Под знаком белорусско-российского партнерства. Перспективы двустороннего сотрудничества сегодня обсуждают на самом высоком уровне. Александр Лукашенко прибыл в Сочи с рабочим визитом, чтобы со своим российским коллегой Владимиром Путиным еще раз детально рассмотреть ключевые моменты двусторонних отношений.





На повестке переговоров только экономический блок вопросов

К переговорам, которые должны начаться с минуты на минуту в резиденции Бочаров Ручей, повышенное внимание. Вопреки различным предположениям, какие именно вопросы планируют рассмотреть президенты, повестка переговоров исключительно экономическая. Основной темой обсуждения станут перспективы углубления интеграции в рамках Союзного государства, а именно - дорожные карты, над которыми несколько месяцев активно работали правительства двух стран. Так, из 31 документа большинство вопросов согласовано премьер-министрами накануне, но ряд принципиальных для нас моментов все еще не решен. В том числе по-прежнему нет договоренностей по нефти и газу.

Конструктивное взаимодействие с Россией, но на равноправных началах

Беларусь добивается справедливых цен на энергоносители, ведь работаем мы на одном союзном рынке, а потому и условия должны быть равными. Эта тема также включена в повестку сегодняшнего диалога двух лидеров.