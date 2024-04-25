Лукашенко высказался о ядерном потенциале НАТО

"В прошлом году авиационные ядерные бомбы, содержащиеся на авиабазе Волкел в Нидерландах, заменены на современнейшие, более мощные боеприпасы. Сейчас в планах осуществить модернизацию тактического ядерного оружия в других странах. В перспективе не исключено размещение тактических ядерных боеприпасов на британской территории. Во второй половине года Белый дом планирует перебросить на передовую авиабазу Лейкенхит в Великобритании многоцелевые истребители F-35, способные нести тактическое ядерное оружие. Если не хотят эскалации и против применения ядерного оружия, зачем это все делают?" - отметил Президент.