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Лукашенко высказался о ядерном потенциале НАТО
Вашингтон активизировал проверку готовности к применению компонентов ядерной триады США. Об этом Президент Беларуси, председатель VII Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко заявил 25 апреля на заседании VII ВНС, сообщает БЕЛТА.
"Вашингтон активизировал, притом существенно, мероприятия по проверке готовности к применению компонентов ядерной триады Соединенных Штатов. Размещенное на территории государств - членов НАТО тактическое ядерное оружие модернизируется ускоренными темпами", - отметил Президент.
Глава государства остановился на цифрах. По его словам, на авиабазах Европы размещено более 200 боеприпасов - ракеты и бомбы. На авиабазе Кляйне-Брогель (Бельгия) - 20 боеприпасов, Бюхель (ФРГ) - 20, Авиано (Италия) - 60, Геди (Италия) - 30, Инджирлик (Турция) - 50, Волкел (Нидерланды) - 20 единиц.
"Мы их посчитали до единицы", - заявил Александр Лукашенко.
"В прошлом году авиационные ядерные бомбы, содержащиеся на авиабазе Волкел в Нидерландах, заменены на современнейшие, более мощные боеприпасы. Сейчас в планах осуществить модернизацию тактического ядерного оружия в других странах. В перспективе не исключено размещение тактических ядерных боеприпасов на британской территории. Во второй половине года Белый дом планирует перебросить на передовую авиабазу Лейкенхит в Великобритании многоцелевые истребители F-35, способные нести тактическое ядерное оружие. Если не хотят эскалации и против применения ядерного оружия, зачем это все делают?" - отметил Президент.
Фото: БЕЛТА
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