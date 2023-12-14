Президент Беларуси Александр Лукашенко вновь призвал к мирным переговорам по Украине. Об этом глава государства заявил на встрече с руководителями делегаций, участвующими в 19-м заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ, пишет БЕЛТА.

"Характер доверительных отношений между нами определяется общей историей (ее уже не изменишь), доставшимся от некогда единой страны экономическим, научным, образовательным потенциалом, межчеловеческими контактами. Вот это наше экономическое пространство. Да, многое здесь зависит от России. Но давайте откровенно говорить: Россия каждый месяц, каждый год другой становится. Как никогда, сегодня в силу определенных условий Россия является цементирующим, объединяющим звеном всего постсоветского пространства. Знаете, в силу каких условий. Давайте сохранять это экономическое пространство. Давайте сохранять этот общий рынок. Неужели непонятно? Посмотрите на Украину", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства рассказал о контактах с бывшими руководителями спецслужб: "Всегда говорят о причинах и прочее. Американцу задал вопрос: "А если бы в Мексике так себя вели против американских граждан?" Америка раздавила бы уже эту Мексику".

"Сегодня конфликтует уже Запад с Украиной - перекрыли всю границу. Проводят безмозглую политику. Предупреждал Зеленского: возникнет где-то заварушка или какая-то другая причина - о тебе забудут. Вот, пожалуйста: Ближний Восток, внутренняя ситуация в Америке. Что произошло - ходит, бедняга, с протянутой рукой", - заметил Александр Лукашенко.

Он заявил, что Соединенные Штаты повели себя подло по отношению к украинскому Президенту. Глава государства отметил, что в СМИ поведение Владимира Зеленского часто называют наглым, однако он просто требует от западных партнеров соблюдать договоренности. "Накануне войны сели за стол переговоров, и американцы сказали Зеленскому: "Ты воюешь до последнего украинца, а мы тебя финансируем, поставляем оружие". Почему не поставляют, почему не финансируют? Он от них и требует, только непублично".

Он подчеркнул, что российскую сторону спровоцировали на конфликт, в том числе дискриминируя в Украине граждан по национальному признаку. "В России Путина толкали к тому, чтобы он защитил своих людей. А как он должен был поступить? Допрыгались, значит", - отметил Президент.