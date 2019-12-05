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Александр Лукашенко во Дворце Независимости встретится с парламентариями шестого и седьмого созывов

Преемственность власти, закрепление итогов прошедшей парламентской кампании и новая красивая традиция суверенной Беларуси. Так серьезные эксперты оценивают сегодняшнюю встречу во Дворце Независимости, где Президент, парламентарии и сенаторы сразу двух созывов - уходящего и вновь избранного - проведут откровенный диалог о настоящем и будущем белорусской политической системы.
Конечно, такая представительная встреча благодаря нашим не самым добросовестным коллегам уже обросла домыслами и слухами. Мол, готовятся исторические решения, власть консолидируется перед лицом внешней угрозы или даже переходит в чрезвычайный режим работы.



Насколько это далеко от реальности спросим у нашего политического обозревателя Андрея Кривошеева. Он с нами на прямой связи из Дворца Независимости (прямое включение).

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