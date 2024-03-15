Александр Лукашенко: Все конституционные преобразования шли от жизни

В Беларуси всегда советовались с людьми, и народ сделал выбор в пользу сильной власти! Об этом заявил Президент на встрече, приуроченной к 30-летию Конституции.

Основной документ - ровесник суверенной Беларуси. 30 лет назад начался отсчет нового этапа нашей истории. Тогда были заложены фундаментальные основы развития государства и общества.

Документ свидетельствует о непрерывности истории народа и сохранении культурного кода. Наша Конституция воплощает в себе достижения многих эпох. В одном зале - судьи Конституционного суда, представители общественных объединений и политических партий, народные избранники, ученые и управленцы. Каждый из них в разной степени участвовал в разработке первой и единственной Конституции суверенной Беларуси.

Государство выступает за преемственность поколений. В современном документе отражен весь наш путь. Например, Всебелорусское народное собрание - частичка традиции Полоцкого вече. Важнейшие решения стратегического развития - за народом! Советская Конституция поставила под защиту жизнь и достоинства человека: мы сохранили принцип социальной справедливости.



Речь шла, конечно, и о Конституции 1994 года, принятой Верховным Советом, и в этой связи невозможно было не упомянуть о заимствовании опыта передовых стран. "Помните, тогда мы вообще бежали за передовыми странами мира, копируя их, - сказал Президент. - Спустя несколько десятков лет мы поняли, что бежать-то и не надо было за ними, мы увидели истинное лицо этих стран, их истинную "демократию". Только слепой этого не видит".



Важнейшие атрибуты демократического строя, такие как разделение властей, законность в деятельности государственных органов, дополнительные гарантии реализации прав и свобод человека, - все это было отражено в тексте тогдашней Конституции Беларуси. Для контроля за конституционностью нормативных актов был создан Конституционный Суд. Защита конституционного порядка стала важнейшим элементом политической системы.



"Следуя Основному закону, практически с нуля выстроили сбалансированную и эффективную вертикаль управления. Не сразу. Не без эмоций. И не без попыток зарубежных "помощников" взять процесс под свой контроль, - добавил Глава государства. - Сегодня, если говорить о Конституции, мы видим отражающий наши национальные интересы документ. Но это сегодня".





Многие присутствующие в зале наверняка должны помнить, что происходило, когда писались и обсуждались новеллы Конституции 1994 года, что происходило на улицах, в коридорах власти, где шла в том числе и борьба за портфели. "Вдумайтесь: парламентская республика, страны еще нет. То есть нет идеологии национального развития, не поставлены цели этого развития. Нет системы управления. Не разработаны механизмы взаимодействия различных структур. И в таких реалиях по факту страной управляют 360 депутатов, в том числе и я. Абсолютно размытая ответственность, это я видел изнутри", - напомнил Александр Лукашенко. Мало кого из тех народных избранников по-настоящему волновало то, что люди на производствах месяцами не получали зарплату, а в магазинах пустовали полки.



"Какие у нас были шансы сохранить свою культурную, экономическую, политическую субъектность? Вопрос риторический", - отметил Президент.



Белорусов пытались разделить по языковому и этническому принципу, но народ выступил в поддержку государственного статуса двух языков. Нас хотели отрезать от корней и осквернить советское прошлое. Мы, напротив, сегодня особое внимание уделяем вопросам патриотизма и исторической памяти. Навязывали хаос и безвластие, пытались рассорить с ближайшими соседями. Государство же продолжает выступать за добрососедские отношения, за преемственность поколений, развитие национальных устоев. Институт семьи и традиционные ценности - один из приоритетов страны. Президент поблагодарил белорусов за поддержку в критический для страны период. Сегодня можно констатировать - белорусы следуют своему пути!



Говоря про период становления современной Беларуси, Александр Лукашенко в очередной раз выразил слова благодарности белорусскому народу, "который поверил нам, романтикам, поддержал нас на референдумах и в конечном итоге остановил заготовленный для нас сценарий перманентного уничтожения нации и национальной государственности".



В принятых народом решениях отразилась вся суть исторического момента, который охватил треть века. "В этом ходе событий проявилась и сущность национального характера белорусов - рассудительных, ответственных, дальновидных", - считает Глава государства.



С позиции сегодняшнего дня Президент задал ряд риторических вопросов, ответы на которые очевидны: "В чем мы были не правы, принимая в свою жизнь передовой опыт конституционного строительства и преломляя его через опыт, исторически пройденный нашими предками? И что мы сделали не так, защищая свою историю, ценности, традиции, свою историческую память?" По его словам, все преобразования шли от жизни, были продиктованы временем.



Белорусы сами созидали свою историю и свои законы также писали сами, что стало одной из причин, почему уже треть века они испытывают информационное, политическое, экономическое давление извне.



"Все это время за кордоном только ленивый не называл Лукашенко диктатором и авторитарным Президентом. Ладно, пусть называют. Важно то, что мы в результате имеем: неразбазаренные народные богатства, сохраненный суверенитет, безопасность и мир на родной земле, рост благосостояния наших граждан. Мир, покой и тишину для обычных людей", - заявил Александр Лукашенко.



Что касается совершенствования Основного закона в 2021-2022 годах, то это тоже был ответ белорусского народа на вызовы времени. "Люди увидели, что возросли риски потери института традиционной семьи, наших нравственных установок, исторической памяти, и поставили эти ценности под защиту на высочайшем уровне - уровне Основного закона", - подчеркнул Глава государства.



Естественно, все понимают, что мало прописать в правовых новеллах гарантии, ответственность, полномочия и так далее. Надо сделать их реальной практикой. В Беларуси так и происходит - исполняется все, что было обещано 30 лет назад, потому что есть с кого спросить и кому ответить.



"Мы конституционно закрепили право каждого на достойный уровень жизни. И это не декларации, а наша реальная политика и реальные достижения", - заявил Президент и привел ряд конкретных фактов.



За три десятилетия денежные доходы выросли более чем в 9 раз, зарплата - в 12. Уровень бедности - один из самых низких в СНГ и Европейском союзе. В 10 раз снизили уровень безработицы. Построили АЭС, БНБК, выпускаем свои автомобили и электробусы, беспилотные самосвалы, строим новые линии метро. Мы в пятерке экспортеров молочных продуктов в мире.

Президент особо подчеркнул: приоритетом развития государство выбрало качество жизни белорусов, национальное достоинство и суверенитет, а не благосклонность западноевропейских политиков.