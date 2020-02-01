Александр Лукашенко встретился с госсекретарем США Майклом Помпео.

Переговоры А. Лукашенко и госсекретаря США во Дворце Независимости

Переговоры прошли во Дворце Независимости. Стороны обсудили нормализацию двусторонних отношений и экономические перспективы Минска и Вашингтона. Кроме того, Александр Лукашенко отметил, что политики хорошо знакомы друг с другом, хоть и заочно. Белорусские и американские спецслужбы работали вместе: борьба с наркотиками, торговлей людьми и оружием. А раньше Помпео возглавлял ЦРУ.

Майкла Помпео называют правой рукой Дональда Трампа. Государственный секретарь США самый высокопоставленный чиновник, который приезжал в Минск с визитом за более чем двадцать пять лет. Последним был Билл Клинтон в 1994 году. А в 2019 к нам прилетал помощник президента Соединенных Штатов Джон Болтон. К слову, Помпео отметил, что Вашингтон скоро назначит посла в Беларусь. И в целом стороны намерены работать на улучшение политического климата и экономической повестки дня. Также госсекретарь отметил, что официальная позиция администрации Трампа – улучшить отношения, и речь не идет о выборе между Вашингтоном и Москвой. Обсуждалась и возможность поставки американских углеводородов.

Майкл Помпео, государственный секретарь США:

"Мы с Президентом Лукашенко много говорили про экономическое сотрудничество. США готовы помочь Беларуси создать крепкое и независимое государство. Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на сто процентов по конкурентным ценам. Мы самый крупный производитель энергоресурсов в мире. Все, что нужно, - обратиться к нам".