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Александр Лукашенко встретился с политическим активом страны
Всебелорусское народное собрание определит приоритеты государства
В ближайшие месяцы будет идти подготовка к Всебелорусскому народному собранию. Оно определит приоритеты развития Беларуси, в том числе и задачи конституционного строительства. Оно должно стать площадкой общенационального диалога и объединить представителей всех слоев общества, разных профессий и социальных групп, депутатов, членов партий и объединений. Что касается Конституции, подготовка изменений в главный закон страны уже в активной стадии. Его окончательный вариант утвердят на республиканском референдуме. В целом сегодня поднят ряд важнейших вопросов – от корректировок избирательного законодательства, усиления идеологической работы до международной риторики на фоне поствыборной ситуации в нашей стране.
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