Александр Лукашенко встретился с послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым

Белорусский лидер встретился с российским дипломатом и государственным деятелем, послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым. Речь шла о развитии отношений между двумя странами. Беларуси и России важно сохранить динамику взаимных контактов во всех сферах. Страны значительно продвинулись в решении наболевших проблем двусторонней повестки. Особенно движение заметно в последние недели, отметил президент. Пандемия приостановила обсуждение интеграционной повестки. Но сегодня стороны готовы вернуться к диалогу. В последнее время контакты Минска и Москвы заметно активизировались. И по линии внешнеполитических ведомств, и на уровне правительств, а также глав государств. Ожидается, что очередная личная встреча президентов состоится в ближайшее время в Москве. А после поводом обсудить экономические контакты станет форум регионов двух стран.



