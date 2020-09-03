Александр Лукашенко встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным

Александр Лукашенко встретился в Минске с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Также запланированы переговоры в расширенном составе с участием главы белорусского правительства. На повестке торгово-экономическое сотрудничество, в том числе в энергетической сфере, интеграционные вопросы Союзного государства. Не оставят без внимания и повестку предстоящих переговоров лидеров Беларуси и России. Ранее на сентябрь анонсировалась встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина.