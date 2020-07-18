Александр Лукашенко встретился участниками Евразийского межправсовета

Проблемы евразийской интеграции и общие интересы на двусторонних треках обсуждали накануне. Минск принимал межправительственный совет ЕАЭС . С премьер-министрами стран интеграционного объединения встретился Александр Лукашенко . Первое рукопожатие состоялось с премьером Армении Николом Пашиняном. Именно Минск возвращает своих партнеров к привычному переговорному формату. Впрочем, заинтересованность в очных встречах сегодня выражают все участники. Тем для дискуссий в общей евразийской повестке меньше не становится. На это непростое время приходитсяпредседательство Беларуси в ЕАЭС. Несмотря ни на что, придерживаемся однозначных приоритетов: мы за снятие барьеров, изъятий в торговле между странами Союза и усиление компетенций Евразийской комиссии. Минск всегда за конкретику и продвижение на интеграционном пути. Это касается и промышленной политики, и рынка АПК, и движения товарных потоков между странами.

О развитии интеграции не только евразийской, но и союзной между Минском и Москвой шла речь на встрече Александра Лукашенко с Михаилом Мишустиным. В разговоре с казахстанским премьером подтвердили приверженность договоренностям на высшем уровне всячески продвигать экономику и совместные проекты. Позже всех к ЕАЭС присоединился Кыргызстан, но, как и все участники объединения, рассчитывает на эффект от интеграции в экономике, и для жизни людей. Что касается двусторонних отношений, то здесь позитив. Тем не менее Александр Лукашенко ориентирует правительства стран на более тесное взаимодействие в самых разных сферах. Насущный вопрос для всех государств – преодоление кризисных явлений на фоне пандемии. Рассчитывают, что по многим вопросам премьерам «пятерки» удастся найти развязки в рамках подготовки стратегии развития интеграции на пятилетку. В целом она одобрена, но итоговых подписей под документом пока нет - прерогатива лидеров, которые, как планируется, встретятся в Минске осенью.