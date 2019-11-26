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Александр Лукашенко выразил благодарность австрийским лидерам за прием белорусской делегации в Вене
Президент Беларуси поблагодарил австрийских лидеров
В продолжение недавнего продуктивного визита в Австрию: Александр Лукашенко выразил благодарность австрийским лидерам за прием белорусской делегации в Вене. Глава государства направил благодарственные письма Федеральному президенту Австрии Александру Ван дер Беллену, председателю Австрийской народной партии Себастьяну Курцу и председателю Национального совета Австрии Вольфгангу Соботке за теплый прием и гостеприимство, оказанные белорусской делегации во время официального визита в Австрию. Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что реализация достигнутых во время его визита договоренностей позволит странам выйти на качественно новый уровень взаимодействия, в первую очередь в торгово-экономической сфере.
"Высоко оцениваю атмосферу открытости и взаимного уважения, в которой прошли переговоры в Вене. Обсуждение широкого круга тем подтвердило наличие значительного потенциала развития белорусско-австрийских отношений в разных отраслях и заинтересованность сторон в углублении взаимовыгодного сотрудничества",
- говорится в письме Александру Ван дер Беллену.
Также Александр Лукашенко выразил благодарность Себастьяну Курцу за содержательную беседу, которая прошла в традиционно теплой и доброжелательной атмосфере. Стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки, обменялись мнениями по актуальным международным проблемам.
"С удовлетворением отмечаем неизменную близость наших взглядов на многочисленные вызовы, которые стоят перед обеими странами и Европой в целом, и пути их решения, а также глубокую взаимную заинтересованность в развитии белорусско-австрийского сотрудничества, в том числе в отрасли экономики. Надеюсь на продолжение нашего дружелюбного диалога и всегда буду рад приветствовать Вас на белорусской земле",
- подчеркнул Президент.
Глава государства также рассчитывает на развитие межпарламентского взаимодействия. В этой связи он поддержал инициативу, высказанную Вольфгангом Соботкой, по созданию в австрийском парламенте депутатской группы по связям с Национальным собранием Беларуси.
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