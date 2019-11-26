Президент Беларуси поблагодарил австрийских лидеров

В продолжение недавнего продуктивного визита в Австрию: Александр Лукашенко выразил благодарность австрийским лидерам за прием белорусской делегации в Вене. Глава государства направил благодарственные письма Федеральному президенту Австрии Александру Ван дер Беллену, председателю Австрийской народной партии Себастьяну Курцу и председателю Национального совета Австрии Вольфгангу Соботке за теплый прием и гостеприимство, оказанные белорусской делегации во время официального визита в Австрию. Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что реализация достигнутых во время его визита договоренностей позволит странам выйти на качественно новый уровень взаимодействия, в первую очередь в торгово-экономической сфере.

"Высоко оцениваю атмосферу открытости и взаимного уважения, в которой прошли переговоры в Вене. Обсуждение широкого круга тем подтвердило наличие значительного потенциала развития белорусско-австрийских отношений в разных отраслях и заинтересованность сторон в углублении взаимовыгодного сотрудничества",

- говорится в письме Александру Ван дер Беллену.

Также Александр Лукашенко выразил благодарность Себастьяну Курцу за содержательную беседу, которая прошла в традиционно теплой и доброжелательной атмосфере. Стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки, обменялись мнениями по актуальным международным проблемам.

"С удовлетворением отмечаем неизменную близость наших взглядов на многочисленные вызовы, которые стоят перед обеими странами и Европой в целом, и пути их решения, а также глубокую взаимную заинтересованность в развитии белорусско-австрийского сотрудничества, в том числе в отрасли экономики. Надеюсь на продолжение нашего дружелюбного диалога и всегда буду рад приветствовать Вас на белорусской земле",

- подчеркнул Президент.