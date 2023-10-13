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Александр Лукашенко выступает за расширение зоны влияния СНГ
Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за расширение зоны влияния СНГ и единство при членстве партнеров по Содружеству в более крупных организациях. Об этом он заявил на саммите СНГ в Бишкеке, пишет БЕЛТА.
Говоря о расширении зоны влияния СНГ, Александр Лукашенко сказал: "Уже сейчас во многих заседаниях органов Содружества участвуют представители различных международных организаций, и принятие сегодня документов о статусе наблюдателя при СНГ и партнера Содружества создаст основы правового регулирования таких отношений".
"Беларусь всегда была сторонником сопряжения деятельности международных интеграционных объединений с созвучными целями и задачами. Базовое условие - мы должны поддерживать друг друга, а не создавать препятствия. Полагаю, что для государств - участников Содружества могут быть интересны уже имеющиеся наработки по линии других наших форматов, например, по таким важным темам, как электронная торговля, широкое внедрение цифровых технологий, доступ к государственным закупкам, снижение тарифов телефонной связи в роуминге и многим другим направлениям", - заявил Александр Лукашенко.
Он уверен, что сотрудничество в рамках ШОС и БРИКС, реализация высокотехнологичных проектов, отработка новых схем логистики при поставках товаров в страны дальней дуги, в том числе активное развитие коридора "Север - Юг", тесная координация усилий для обеспечения международной продовольственной безопасности наиболее уязвимых стран мира - все это представляет интерес и должно активно развиваться без опасения попасть под вторичные санкции Запада.
Александр Лукашенко особо обратил внимание на новый тренд, связанный с развитием таких крупных международных организаций, как ШОС и БРИКС. "Безусловно, это организации, возможно, и будущего. Но видите, что определенное торможение там присутствует. Все-таки уровень интеграции между (партнерами. - Прим. БЕЛТА) ЕАЭС и СНГ у нас выше, - отметил глава государства. - А если бы мы были в ШОС и БРИКС, если мы там будем как единая организация, это что, ослабило бы наши позиции? Нет. И я уверен, что тут и России надо активнее себя вести, не глядя на то, как там американцы или Запад себя ведут или куда они смотрят. Россия должна быть таким системообразующим нашего объединения - СНГ. И в БРИКС, и ШОС мы должны стремиться к тому, что мы там будем как единая организация. Более продвинутая интеграционно - и политически, и экономически, и так далее".
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