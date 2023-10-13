Александр Лукашенко выступает за расширение зоны влияния СНГ

Александр Лукашенко особо обратил внимание на новый тренд, связанный с развитием таких крупных международных организаций, как ШОС и БРИКС. "Безусловно, это организации, возможно, и будущего. Но видите, что определенное торможение там присутствует. Все-таки уровень интеграции между (партнерами. - Прим. БЕЛТА) ЕАЭС и СНГ у нас выше, - отметил глава государства. - А если бы мы были в ШОС и БРИКС, если мы там будем как единая организация, это что, ослабило бы наши позиции? Нет. И я уверен, что тут и России надо активнее себя вести, не глядя на то, как там американцы или Запад себя ведут или куда они смотрят. Россия должна быть таким системообразующим нашего объединения - СНГ. И в БРИКС, и ШОС мы должны стремиться к тому, что мы там будем как единая организация. Более продвинутая интеграционно - и политически, и экономически, и так далее".

