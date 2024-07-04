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Александр Лукашенко завершил рабочий визит в Казахстан
Президент Беларуси Александр Лукашенко завершил рабочий визит в Казахстан, сообщает БЕЛТА.
В столице Казахстана Александр Лукашенко принял участие в заседании совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. Лидеры стран приняли решение о завершении процедуры вступления Беларуси в организацию в качестве полноправного члена. Таким образом, "Шанхайская девятка" на саммите стала "Шанхайской десяткой".
Александр Лукашенко назвал показательным и символичным тот факт, что год принятия в ШОС совпал с 80-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. "Это прекрасный подарок белорусскому народу", - заявил глава государства.
"Беларусь очень гордится тем, что стала полноправным членом ШОС. И мы будем укреплять шанхайский дух организации, основанной на принципах взаимного уважения, равенства и солидарности", - заверил белорусский лидер.
На саммите он рассказал о конкретных направлениях, которым Беларусь в качестве полноправного участника планирует уделить повышенное внимание. Это прежде всего вопросы международной безопасности, экономики, продовольственной безопасности, международного позиционирования ШОС, взаимного обогащения культур.
Лидеры стран приняли Астанинскую декларацию и около двух десятков решений по развитию сотрудничества в различных сферах, а также по вопросам, непосредственно касающимся деятельности организации.
Затем Александр Лукшенко принял участие во встрече в формате "ШОС плюс". В этом форуме участвовали не только главы государств - членов ШОС, в числе которых теперь и Беларусь, но также лидеры государств-наблюдателей, почетные гости и главы международных организаций. Темой встречи было определено "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
"Глубоко убежден, наилучшим ответом на вызовы в глобальной политике будут наши единство и сплоченность. Для этого мы должны консолидироваться на том пространстве, которое является зоной ответственности организации. Именно такой подход определяет необходимость создания Большой Евразии", - заявил белорусский лидер и обозначил несколько шагов в данном направлении.
Он, в частности, призвал партнеров активно подключиться к разработке и согласованию Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Эта идея возникла по итогам международной конференции, проведенной в октябре прошлого года в Минске. Глава государства также подчеркнул важность сопряжения различных интеграционных процессов, укрепления сотрудничества в финансовой сфере, в области цифровых технологий и по ряду других направлений.
"Только в нашей организации находятся два мощнейших лидера - Китай и Российская Федерация. И все дрожим перед этим долларом. Ну давайте, наконец, сделаем определенные шаги, чтобы меньше зависеть от этого доллара. И вы увидите: испугавшись, те, кто манипулирует долларовой дубиной, поймут, что дальше так быть не может. Мы это все видим, но не делаем. А люди ждут", - призвал белорусский лидер.
На полях саммита Президент провел ряд переговоров: с Председателем КНР, Президентом Турции, премьер-министром Пакистана, Генеральным секретарем ООН. В целом было много различных международных контактов. Например, с российским лидером Владимиром Путиным обстоятельно и неоднократно обсуждали различные вопросы как накануне в ходе общения на неформальном ужине, так и в основной день саммита.
Фото: БЕЛТА
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