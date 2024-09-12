Александр Лукашенко заявил, что покорить Беларусь никому не удастся

"Польшу пытаются нынешние руководители, да и прошлые, сделать марионеткой Соединенных Штатов Америки. Ну зачем 5 % ВВП, миллиарды долларов полякам сегодня тратить на закупку оружия? Кто собирается нападать на Польшу? Ну а нам что нам от поляков нужно? Нам ничего не нужно. Что нужно полякам от нас? Ну, понятно, надо опять Западную Беларусь, Западную Украину туда (в состав Польши. - Прим. БЕЛТА). Кто-то еще вот этими амбициями страдает", - заметил глава белорусского государства.