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Александр Лукашенко заявил, что покорить Беларусь никому не удастся

Александр Лукашенко заявил, что покорить Беларусь никому не удастся

Александр Лукашенко на встрече с представителями разных национальностей, проживающих в Беларуси подчеркнул, что покорить Беларусь никому не удастся. Об этом сообщила БЕЛТА.

"Польшу пытаются нынешние руководители, да и прошлые, сделать марионеткой Соединенных Штатов Америки. Ну зачем 5 % ВВП, миллиарды долларов полякам сегодня тратить на закупку оружия? Кто собирается нападать на Польшу? Ну а нам что нам от поляков нужно? Нам ничего не нужно. Что нужно полякам от нас? Ну, понятно, надо опять Западную Беларусь, Западную Украину туда (в состав Польши. - Прим. БЕЛТА). Кто-то еще вот этими амбициями страдает", - заметил глава белорусского государства.

"Послушайте, это абсолютно невозможно. Покорить Беларусь никому не удастся. У нас достаточно друзей, да и мы не лыком шиты. Тем более в этой болотисто-лесистой местности. Невозможно здесь воевать. Это положишь тучу - миллионы людей погибнут", - сказал белорусский лидер.

Фото: БЕЛТА

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