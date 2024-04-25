Александр Лукашенко заявил, что Польшу и страны Балтии превращают в плацдарм НАТО

Польшу и страны Балтии целенаправленно превращают в плацдарм НАТО. Об этом Президент Беларуси, председатель VII Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко заявил 25 апреля на заседании VII ВНС, сообщает БЕЛТА.

"Мы видим, как по ту сторону нашей западной границы ударными темпами совершенствуются аэродромы, военно-морские базы, полигоны, создаются передовые базы для заблаговременного размещения и хранения техники, вооружения и материальных средств. К настоящему времени на территории Польши и стран Балтии завершена модернизация пяти аэродромов, двух военно-морских баз, а также шести крупных полигонов", - отметил Александр Лукашенко.

Кроме того, в Польше введен в эксплуатацию комплекс тылового и технического обеспечения. То есть созданы условия для оснащения вооружением и материальными средствами бронетанковой боевой бригадной группы Сухопутных войск США. Так, населенный пункт Повидз обеспечивает хранение почти 3 тыс. единиц боевой техники.

"Что касается боевых подразделений Вооруженных сил Польши на границе с Беларусью. Под предлогом усиления охраны военные решают разведывательно-диверсионные задачи. Ну и Польша намерена создать "самые мощные сухопутные войска в Европе". Разумеется, с помощью военно-технической поддержки Соединенных Штатов, - сказал Президент. - Варшава поступательно наращивает численность Вооруженных сил: к 2035 году планируется увеличить их до 300 тыс. человек (в настоящее время у них чуть больше 190 тыс.). Тоже не могу удержаться от комментария. В этой бедной Польше и так уже некому работать, гражданских проблем выше крыши. О каких сражениях грезят? Кто их будет обеспечивать? Ведь для войны нужная мощная экономика, а они сидят на дотациях Евросоюза и помощи Соединенных Штатов Америки".

В структуре сухопутных войск Польши формируется армейский корпус, оперативная готовность которого будет достигнута уже к сентябрю этого года. "Для невоенных людей поясню, что значит оперативная готовность. Это значит - хоть завтра в бой, как на фронте. Полная боевая готовность, полностью развернуты, - подчеркнул глава государства. - Примерно как мы из Витебска перебросили пару батальонов и стоим сейчас лоб в лоб с НАТО. Батальоны полной оперативной готовности. С готовностью выхода из мест дислокации в течение трех часов".

На вооружение новых механизированных соединений польской армии поступают современные образцы военной техники. Польша завершает процесс формирования войск территориальной обороны. Командование этого вида Вооруженных сил рапортует о достижении полной оперативной готовности. К настоящему времени созданы 15 из 18 бригад и учебный центр войск территориальной обороны. Мероприятия по формированию трех остальных соединений планируется завершить уже в этом году.

"Переоснащая Вооруженные силы, Польша делает акцент на закупке современных боевых самолетов, беспилотных летательных аппаратов, бронетехники, реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов как иностранного, так и национального производства. Кроме того, польское руководство намерено заключить контракты на поставку американских ударных вертолетов AH-64, так называемые "Апач" (аж 96 единиц)", - рассказал Александр Лукашенко.

В свою очередь страны Балтии для укрепления военного потенциала основные усилия направляют на совершенствование военной инфраструктуры, увеличение военных расходов, наращивание боевого и численного состава национальных вооруженных сил, одновременно перевооружаясь на современные образцы военной техники. "В частности, в перспективе на вооружении всех прибалтийских государств будут состоять американские РСЗО "Хаймарс", - сказал Президент.

Отдельного внимания заслуживает решение литовского руководства создать в структуре Вооруженных сил формирование дивизионного уровня. Его основу составят все сухопутные бригады, а также будут включены танковые (с поставкой на вооружение немецких танков "Леопард"), артиллерийские (на вооружении будут состоять закупаемые в США РСЗО "Хаймарс") и подразделения обеспечения. Эти мероприятия предполагается завершить к 2030 году.

"Очевидно, что территория Польши и стран Балтии целенаправленно превращается в военный плацдарм для его возможного задействования блоком НАТО. То есть сделано практически все, чтобы подготовить руководство альянса к решению применить военную силу, в том числе крайнюю военную силу", - заявил глава государства.