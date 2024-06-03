Лукашенко заявил о намерениях Беларуси развивать сотрудничество с Монголией по широкому спектру направлений

Беларусь намерена развивать сотрудничество с Монголией по самому широкому спектру направлений. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил по итогам официальных переговоров в Улан-Баторе, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня мы определили стратегические направления двустороннего сотрудничества. И не только стратегические. Предметно обсудили конкретные экономические и кооперационные проекты. Я вчера и сегодня говорил вам о том, что нам бы иметь хотя бы три конкретных проекта для развития. Однако документы, которые мы сегодня подписали, свидетельствуют о том, что это уже гораздо больше, чем три проекта, - сказал белорусский лидер. - Каждый из них отвечает целям и задачам таких национальных программ Монголии, как "Видение-2050", "Продовольственная революция", "Миллиард деревьев" и другие".

Стороны договорились о поставках белорусской техники для горнодобывающей промышленности, сельхозтехники и оборудования, машин для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Речь идет и о возможности обучения монгольских граждан работе с этой техникой, а также увеличении количества монгольских студентов в Беларуси.

Президент Беларуси также высказался за создание на территории Монголии совместных сборочных предприятий, в том числе тракторов, автомобилей, лифтов, карьерных самосвалов. И на этих предприятиях уже учить монгольскую молодежь. "Если объемы поставок будут расти, мы будем создавать совместные предприятия. И в этом плане рассчитываем на успех белорусской техники и технологий", - сказал он.

Жители Монголии также знакомы с белорусской продукцией легкой промышленности, продуктами питания, ценят их за качество и доступную цену. Поэтому Беларусь заинтересована в наращивании объемов и расширении номенклатуры поставок. "Рассматриваем возможность открытия специализированных белорусских торговых площадок", - заявил Президент.

"Беларусь настроена на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество, поэтому готовы использовать в том числе механизмы льготного финансирования проектов", - заверил глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что хорошо знаком с освещением его визита в Монголию - как с положительными, так и отрицательными откликами, мнением оппозиции в этой стране. "Для вторых, оппозиционеров, должен сказать: мы не приехали сюда выгоду какую-то найти. У нас товарооборот порядка 30 млн долларов. Мизерный. Мы вчера с Президентом обсуждали этот вопрос, - заметил белорусский лидер. - Мы хотим его увеличить. Но не ради нашей только выгоды. У нас высокотехнологичная страна со времен Советского Союза. Если Монголия заинтересована в наших технологиях (а мы можем вам любой вопрос решить), мы можем конкурировать на честной основе с любым государством, которое расположено здесь рядом".

"Мы не за выгодой приехали. Мы хотим восстановить наши отношения, которые всегда были не дружескими, а братскими. Вот основа нашего визита!" - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент констатировал, что у Монголии, как и у Беларуси, есть большие соседи и много искренних друзей по всему миру. "Поэтому нам близок, понятен и очень импонирует прагматичный подход Улан-Батора во внешней политике. Вам очень сложно. Мы в такой же ситуации находимся, лишенные выходов к морям. Вы зажаты двумя империями, как в народе говорят. Мы - также, - сказал Александр Лукашенко. - Мы с уверенностью можем сказать, что в глобальном плане у наших стран не было и нет каких-либо проблем и разногласий. Это все основано на наших давних отношениях еще со времен Советского Союза".

Глава государства особо подчеркнул прогресс в развитии Монголии за последние три десятка лет.

Беларусь поддерживает устремление Улан-Батора до конца этого года заключить временное соглашение о торговле с ЕАЭС, открывающее путь к росту взаимного товарооборота, а также монгольского экспорта не только в Беларусь. Александр Лукашенко считает, что пришло время уделить этому особое внимание. "Опять же, хочу обратиться к вашим соперникам, оппозиции. Мы-то какую тут выгоду поимеем, если поддержим ваши контакты с ЕАЭС? Это ваши соседи ближайшие. И вы должны с ними разворачивать широкое взаимодействие. Мы готовы подставить свое плечо", - заверил белорусский лидер.

"Со своей стороны мы в долгу не останемся. Наши потребители заинтересованы в ваших качественных товарах. Такие товары, как кашемир, изделия из шерсти, кожи, у нас на ура. Мы готовы оказать содействие монгольской стороне в открытии специализированных магазинов в Беларуси, в том числе в городе Минске", - заверил белорусский лидер.

Помимо экономики речь на переговорах также шла о сотрудничестве в сферах науки и образования, природоохранной деятельности, культуры, СМИ, спорта, туризма. Есть общий интерес к взаимодействию в области безопасности, правоохранительной деятельности, ликвидации чрезвычайных ситуаций. "Особенно что касается безопасности и обороны вашей страны. Вы обладаете несметными богатствами. У вас в земле есть все, даже то, о чем вы еще только догадываетесь. И вы что, думаете, вам дадут спокойно жить? Поэтому это надо уметь защитить. Мы готовы вам подставить плечо. Закрытых тем в сотрудничестве с вами нет и никогда не будет. Вы - наши близкие люди", - добавил Президент.

Глава государства обратил внимание, что помимо 14 двусторонних документов, подписанных по итогам официальных переговоров, еще полтора десятка различных контрактов заключены в рамках совместного бизнес-форума в Улан-Баторе. "Это говорит о том, что монгольские специалисты заинтересованы в Беларуси. Так же, как и мы", - отметил он.

Александр Лукашенко также поблагодарил за радушный прием в Монголии: "На меня произвели глубокое впечатление гостеприимство людей и красота природы Страны вечно синего неба. Правда, мы привезли вам дождь. Это к хорошему настроению и успехам наших переговоров. Визит на высшем уровне в вашу замечательную страну - первый с момента установления дипломатических отношений в 1992 году, к которому я также несколько был причастен, будучи депутатом парламента".

Визит белорусской делегации проходит в преддверии важного для Монголии события - парламентских выборов. В связи с этим Александр Лукашенко пожелал успешно пройти эту выборную кампанию, а также мира, добра и процветания народу Монголии.