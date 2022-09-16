Александр Лукашенко заявил о приоритетах Беларуси в ШОС

Президент Беларуси Александр Лукашенко в выступлении на саммите Шанхайской организации сотрудничества заявил о приоритетах страны в этой международной организации, пишет БелТА.



"Приоритеты Беларуси в ШОС неизменны - это эффективное сотрудничество с партнерами по укреплению региональной безопасности, интенсивному развитию экономического взаимодействия, углублению гуманитарных связей", - заявил белорусский лидер.



Отдельно Александр Лукашенко выделил ряд направлений сотрудничества.



О новых вызовах в экономике

На повестке дня - координация совместных действий и выработка коллективного ответа на новые вызовы и угрозы в экономике. "Мы выступаем за развитие взаимосвязанности, создание комбинированных зеленых коридоров и дальнейшее внедрение системы интегрированного управления транспортными потоками с использованием цифровых технологий", - заявил белорусский лидер.

Президент высказал убеждение, что наступает благоприятное время для уже стартовавших логистических и инфраструктурных проектов,

, включая реализацию инициативы "Новый Евразийский сухопутный мост".

О развитии торговли

За 20-летнюю историю организацией многое сделано по созданию благоприятных условий для развития торговли и инвестиций. "Беларусь видит огромный потенциал ШОС в плане стимулирования торгово-экономического сотрудничества", - подчеркнул Александр Лукашенко.

По его словам, наиболее востребованные направления такого сотрудничества - это промышленная и технологическая кооперация; цифровая трансформация и искусственный интеллект; зеленая экономика и климатическая адаптация; устранение необоснованных торговых барьеров.

"Это позволит обеспечить сопряжение национальных стратегий и долгосрочных планов стабильного и ускоренного развития", - заявил Президент.

"Беларусь заинтересована в расширении сотрудничества в сфере мирного атома, а также в области применения различных экономически эффективных и экологически чистых технологий", - добавил глава государства.





О банковской и финансовой сферах

Александр Лукашенко подчеркнул, что сегодня следует по-новому взглянуть на состояние сотрудничества в банковской и финансовой сферах.