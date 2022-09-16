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Александр Лукашенко заявил о приоритетах Беларуси в ШОС
Президент Беларуси Александр Лукашенко в выступлении на саммите Шанхайской организации сотрудничества заявил о приоритетах страны в этой международной организации, пишет БелТА.
"Приоритеты Беларуси в ШОС неизменны - это эффективное сотрудничество с партнерами по укреплению региональной безопасности, интенсивному развитию экономического взаимодействия, углублению гуманитарных связей", - заявил белорусский лидер.
Отдельно Александр Лукашенко выделил ряд направлений сотрудничества.
О новых вызовах в экономике
На повестке дня - координация совместных действий и выработка коллективного ответа на новые вызовы и угрозы в экономике. "Мы выступаем за развитие взаимосвязанности, создание комбинированных зеленых коридоров и дальнейшее внедрение системы интегрированного управления транспортными потоками с использованием цифровых технологий", - заявил белорусский лидер.
Президент высказал убеждение, что наступает благоприятное время для уже стартовавших логистических и инфраструктурных проектов,
, включая реализацию инициативы "Новый Евразийский сухопутный мост".
О развитии торговли
За 20-летнюю историю организацией многое сделано по созданию благоприятных условий для развития торговли и инвестиций. "Беларусь видит огромный потенциал ШОС в плане стимулирования торгово-экономического сотрудничества", - подчеркнул Александр Лукашенко.
По его словам, наиболее востребованные направления такого сотрудничества - это промышленная и технологическая кооперация; цифровая трансформация и искусственный интеллект; зеленая экономика и климатическая адаптация; устранение необоснованных торговых барьеров.
"Это позволит обеспечить сопряжение национальных стратегий и долгосрочных планов стабильного и ускоренного развития", - заявил Президент.
"Беларусь заинтересована в расширении сотрудничества в сфере мирного атома, а также в области применения различных экономически эффективных и экологически чистых технологий", - добавил глава государства.
О банковской и финансовой сферах
Александр Лукашенко подчеркнул, что сегодня следует по-новому взглянуть на состояние сотрудничества в банковской и финансовой сферах.
"Незаконные санкции, отключение от международных расчетов, другие нелегитимные ограничения ведут к необходимости сближения платежных систем, увеличения доли национальных валют в торговле, а также создания собственных финансовых механизмов в рамках ШОС. Данный подход предоставит не только свободу выбора, но и свободу действий", - заявил глава государства.
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