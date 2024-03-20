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Александр Лукашенко заявил о заинтересованности Беларуси в активизации сотрудничества с Тунисом
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Туниса Каиса Саида и жителей этой страны с национальным праздником - Днем Независимости, пишет БЕЛТА.
"Ваша дружелюбная страна прошла долгий путь позитивных изменений, достигла значительных успехов в социально-экономическом развитии и обеспечении роста благосостояния граждан. Беларусь заинтересована в активизации политического и торгово-экономического сотрудничества с Тунисом на принципах доверия, равноправия и взаимной выгоды", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал Каису Саиду и его близким здоровья и счастья, а тунисцам - мира и процветания.
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