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Александр Лукашенко заявил о заинтересованности Беларуси в активизации сотрудничества с Тунисом

Александр Лукашенко заявил о заинтересованности Беларуси в активизации сотрудничества с Тунисом

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Туниса Каиса Саида и жителей этой страны с национальным праздником - Днем Независимости, пишет БЕЛТА.

"Ваша дружелюбная страна прошла долгий путь позитивных изменений, достигла значительных успехов в социально-экономическом развитии и обеспечении роста благосостояния граждан. Беларусь заинтересована в активизации политического и торгово-экономического сотрудничества с Тунисом на принципах доверия, равноправия и взаимной выгоды", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Каису Саиду и его близким здоровья и счастья, а тунисцам - мира и процветания.

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