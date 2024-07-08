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Рогожник наделен полномочиями вице-премьера по вопросам деятельности Беларуси в рамках Союзного государства и отношений с Россией
Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Александр Рогожник назначен Полномочным представителем Беларуси при Экономическом совете Содружества Независимых Государств, специальным представителем Беларуси по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, ЕАЭС, СНГ и ОДКБ по совместительству. Соответствующий Указ Глава государства Александр Лукашенко подписал 8 июля, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
В соответствии с Указом Александр Рогожник наделен полномочиями Заместителя Премьер-министра по вопросам деятельности Беларуси в рамках Союзного государства и отношений с Россией. Он будет осуществлять координацию деятельности республиканских органов государственного управления и иных организаций, подчиненных Правительству, представителей Беларуси в органах Союзного государства, давать им обязательные для исполнения указания и контролировать их реализацию.
При этом Александр Рогожник несет персональную ответственность за продвижение национальных интересов Беларуси в Союзном государстве и отношениях с Россией.
Фото: БЕЛТА
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