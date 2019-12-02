Александр Вучич: визит Александра Лукашенко - серьезный импульс для развития

Достичь товарооборота в полмиллиарда долларов и вспомнить то, что не измерить деньгами. О своем видении деловых и братских отношений Минска и Белграда рассказал в интервью нашему телеканалу Президент Сербии Александр Вучич. В эксклюзивной беседе с политическим обозревателем АТН Илоной Красутской глава балканской республики поделился ожиданиями от визита Александра Лукашенко. Воспоминания Александра Вучича о войне с НАТО в 99-м, отношение к белорусскому лидеру и нашему народу. Диалог двух стран обсудим с Президентом Сербии сегодня в "Панораме".



