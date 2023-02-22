Алейник: Беларусь сохраняет критический диалог с Западом

Развитие взаимоуважительных отношений - единственный способ урегулирования противоречий с Западом. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник на коллегии внешнеполитического ведомства, пишет БелТА.



Министр отметил, что на западном направлении МИД продолжает комплексно поддерживать белорусские предприятия в сохранении и, где это возможно, развитии торгово-экономического сотрудничества. Это, по словам Сергея Алейника, подтвердил недавний визит в Минск министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто. Во время переговоров органы согласовали проведение в ближайшее время межправительственной комиссии, поддержали проведение двусторонних рабочих групп по сельскому хозяйству и другим направлениям, подтвердили заинтересованность в развитии двустороннего торгово-экономического сотрудничества в областях, не затронутых санкциями.

"Там, где это отвечает нашим интересам, мы сохраняем критический диалог. До политикоформирующих кругов государств Запада доводится наша принципиальная позиция о контрпродуктивности санкций и ограничений, важности развития взаимоуважительных отношений как единственного способа урегулирования межгосударственных противоречий", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

"В области многосторонней дипломатии, прежде всего на площадках ООН и ОБСЕ, несмотря на все сложности, МИД продолжил во взаимодействии с российскими и китайскими коллегами разбивать консенсус в отношении попыток западных стран протащить их откровенно антибелорусские инициативы. На всех многосторонних площадках известен наш подход о безальтернативности мирных переговоров в урегулировании конфликтных ситуаций как в регионе, так и на глобальном уровне", - заявил Сергей Алейник.