Алейник: Беларусь стремится активно проявлять себя во всех измерениях работы ШОС

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:

Беларусь последовательно прошла все этапы становления в ШОС: сначала в статусе партнера по диалогу, затем в статусе наблюдателя и, наконец, завершает процедуру оформления полноправного членства. Мы стремимся активно проявлять себя во всех измерениях работы организации: политико-дипломатическом, торгово-экономическом и культурно-гуманитарном.