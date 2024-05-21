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Алейник: Беларусь стремится активно проявлять себя во всех измерениях работы ШОС
Беларусь уже в июле этого года планирует стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Наша делегация во главе с министром иностранных дел приглашена в Астану для участия в заседании СМИД ШОС.
Сегодня в своем выступлении на заседании министров Сергей Алейник заверил, что войдя в "шанхайскую семью", Беларусь готова предложить партнерам свой промышленный, научный, транзитный потенциал, накопленный опыт миротворческой деятельности и многосторонней дипломатии.
Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:
Беларусь последовательно прошла все этапы становления в ШОС: сначала в статусе партнера по диалогу, затем в статусе наблюдателя и, наконец, завершает процедуру оформления полноправного членства. Мы стремимся активно проявлять себя во всех измерениях работы организации: политико-дипломатическом, торгово-экономическом и культурно-гуманитарном.
Среди приоритетов Беларуси в ШОС - наращивание эффективного сотрудничества в целях укрепления региональной безопасности, в частности, формирование региональной антитеррористической структуры. Мы планируем проведение очередной международной конференции по евразийской безопасности в Минске в конце октября–начале ноября.
Также Беларусь готова подключаться к программам развития экономического сотрудничества, работе делового форума, форматам совещаний министров промышленности, энергетики, альянса специальных экономических зон Шанхайской организации.
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