Алейник: Мы живем в эпоху ломки старой и становления новой реальности в мире

Беларусь живет и поступательно развивается в эпоху ломки старой и становления новой реальности в мире. Об этом министр иностранных дел Сергей Алейник заявил на коллегии МИД.

Многополярный миропорядок, который сейчас формируется, категорически неприемлем для коллективного Запада. Он пытается сохранить свое политическое и финансово-экономическое доминирование любыми средствами. Мишенью политики Запада становится суверенитет любой страны, которая выступает за справедливое мироустройство, в числе таких стран и Беларусь.

"Ситуация на западном направлении в 2023 году предсказуемо продолжила ухудшаться. Притом подчеркну - исключительно руками и усилиями наших контрпартнеров. Мы инициативно не делаем ни одного недружественного или агрессивного шага, принимаем только ответные меры и декларируем готовность к равноправному и взаимоуважительному диалогу.Мы не стесняемся этого и говорим правду. В этом тоже наша сила", - подчеркнул глава МИД.