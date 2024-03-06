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Алейник: Мы живем в эпоху ломки старой и становления новой реальности в мире
Беларусь живет и поступательно развивается в эпоху ломки старой и становления новой реальности в мире. Об этом министр иностранных дел Сергей Алейник заявил на коллегии МИД.
Многополярный миропорядок, который сейчас формируется, категорически неприемлем для коллективного Запада. Он пытается сохранить свое политическое и финансово-экономическое доминирование любыми средствами. Мишенью политики Запада становится суверенитет любой страны, которая выступает за справедливое мироустройство, в числе таких стран и Беларусь.
"Ситуация на западном направлении в 2023 году предсказуемо продолжила ухудшаться. Притом подчеркну - исключительно руками и усилиями наших контрпартнеров. Мы инициативно не делаем ни одного недружественного или агрессивного шага, принимаем только ответные меры и декларируем готовность к равноправному и взаимоуважительному диалогу.Мы не стесняемся этого и говорим правду. В этом тоже наша сила", - подчеркнул глава МИД.
"Западники же доходят до нелегитимной транспортной и финансовой блокады нашей страны, - продолжил он. - Произвольно применяют даже собственное санкционное законодательство. "Кошмарят" свой бизнес, дезинформируют свое население, грубо попирают международное торговое право. При этом понимают, что все это идет в ущерб своим же интересам".
Беларусь сегодня выстроила систему защиты национальных позиций на международной арене, развивает взаимодействие с проверенными и новыми партнерами. Торгуем с более чем с 200 странами и экспортируем товары в 160.
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