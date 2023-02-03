3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
Алейник: Белорусская модель работы с африканскими партнерами в корне отличается от западной
Большой переговорный марафон на юге Африки и Ближнем Востоке. Эта неделя получилась очень насыщенной по контактам на высшем уровне сразу в двух важных регионах мира. Во время визита Президента Беларуси в ОАЭ и Зимбабве достигнуты договоренности, которые создают основу для сотрудничества на годы вперед.
Итоги визита Президента в ОАЭ и Зимбабве: договоренности на годы вперед
Государственный визит в африканскую страну был максимально насыщенный. Президенты Беларуси и Зимбабве обсудили весь спектр двусторонней повестки - от сотрудничества в промышленности и торговле до образования. Готовы обучать местных специалистов, готовить кадры. Был дан старт третьей фазе программы механизации фермерских хозяйств с использованием белорусской техники. Накормить страну – было одной из главных задач действующего Президента Зимбабве. Переговоры глав государств также позволили наметить и новые направления совместной работы. По итогам подписан и солидный пакет документов.
В общей сложности по итогам визита заключены контракты на поставку порядка 4000 единиц белорусской тракторной, сельскохозяйственной и иной техники. А суммарный экономический эффект визита оценивается нами в 200 млн. долларов США. В ходе визита подписан пакет более 15 двусторонних документов, который включает базовые экономические соглашения (о поощрении и защите инвестиций и об избежании двойного налогообложения). Они призваны облегчить развитие промышленной кооперации и реализацию иных договоренностей в экономической сфере.
Без Африки не может быть никакого планетарного развития. Ряд стран этого региона очень динамично развивается. Здесь не просто присутствуют, а активно конкурируют США и Китай, Россия и Великобритания, весь Европейский союз. Беларусь давно и планомерно выстраивает свое взаимодействие с африканскими странами. Но наша модель работы на континенте в корне отличается от западной. Главное - никаких колониальных замашек.
Мы изначально выстраивали свое взаимодействие с африканскими партнерами на современной парадигме многополярного мира. Мы создаем честные, равноправные, взаимовыгодные отношения, несем технологии, обучаем людей, признаем разнообразие путей развития, предлагаем кооперационные проекты. И при этом не выдвигаем дополнительных условий. Состоявшийся государственный визит Президента Беларуси в Зимбабве как раз подтвердил перспективу и правильность выбранной нами стратегии.
Сергей Алейник добавил, что в качестве инсайда этот визит в начале года открыл целую серию запланированных значимых двусторонних мероприятий со странами дальней дуги. "В текущем году график на данном направлении очень интенсивный. Многие мероприятия будут проходить на высшем уровне. Есть большая востребованность в двусторонних контактах и весомые перспективы", - подытожил министр иностранных дел Беларуси.
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Почему Беларусь - это пример реализации зеленой политики и как санкции мешают сохранению климата
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
"Здесь собираются лидеры" - в Минске стартовал Международный молодежный форум "Диалог будущего"
Лисневский: Польша на данный момент является основным сателлитом США
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все