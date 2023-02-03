Алейник: Белорусская модель работы с африканскими партнерами в корне отличается от западной

Большой переговорный марафон на юге Африки и Ближнем Востоке. Эта неделя получилась очень насыщенной по контактам на высшем уровне сразу в двух важных регионах мира. Во время визита Президента Беларуси в ОАЭ и Зимбабве достигнуты договоренности, которые создают основу для сотрудничества на годы вперед.

Итоги визита Президента в ОАЭ и Зимбабве: договоренности на годы вперед

Государственный визит в африканскую страну был максимально насыщенный. Президенты Беларуси и Зимбабве обсудили весь спектр двусторонней повестки - от сотрудничества в промышленности и торговле до образования. Готовы обучать местных специалистов, готовить кадры. Был дан старт третьей фазе программы механизации фермерских хозяйств с использованием белорусской техники. Накормить страну – было одной из главных задач действующего Президента Зимбабве. Переговоры глав государств также позволили наметить и новые направления совместной работы. По итогам подписан и солидный пакет документов.





В общей сложности по итогам визита заключены контракты на поставку порядка 4000 единиц белорусской тракторной, сельскохозяйственной и иной техники. А суммарный экономический эффект визита оценивается нами в 200 млн. долларов США. В ходе визита подписан пакет более 15 двусторонних документов, который включает базовые экономические соглашения (о поощрении и защите инвестиций и об избежании двойного налогообложения). Они призваны облегчить развитие промышленной кооперации и реализацию иных договоренностей в экономической сфере. Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси

Без Африки не может быть никакого планетарного развития. Ряд стран этого региона очень динамично развивается. Здесь не просто присутствуют, а активно конкурируют США и Китай, Россия и Великобритания, весь Европейский союз. Беларусь давно и планомерно выстраивает свое взаимодействие с африканскими странами. Но наша модель работы на континенте в корне отличается от западной. Главное - никаких колониальных замашек.

Мы изначально выстраивали свое взаимодействие с африканскими партнерами на современной парадигме многополярного мира. Мы создаем честные, равноправные, взаимовыгодные отношения, несем технологии, обучаем людей, признаем разнообразие путей развития, предлагаем кооперационные проекты. И при этом не выдвигаем дополнительных условий. Состоявшийся государственный визит Президента Беларуси в Зимбабве как раз подтвердил перспективу и правильность выбранной нами стратегии. Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси