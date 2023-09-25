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Алейник: Голос Беларуси на площадке ООН был слышен с момента создания этой организации и остается слышен сегодня
Делегация Беларуси подводит итоги своей работы на 78-й сессии Генассамблеи ООН. Это и участие во множестве мероприятий, и многочисленные двусторонние встречи главы делегации - министра иностранных дел Беларуси - с зарубежными коллегами.
Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:
Голос Беларуси на площадке ООН был слышен с момента создания этой организации и остается слышен сегодня. Мы продвигали тему продовольственной безопасности, которая сегодня очень остро стоит на повестке дня и организации, и на повестке дня многих стран глобального юга, мы продвигали нашу традиционную инициативу по борьбе с торговлей людьми. Вот и многие страны, с которыми мы провели двусторонние встречи, очень позитивно оценивали наши инициативы, наши подходы к решению глобальных проблем."На полях Генассамблеи провели заседание группы в защиту устава ООН - это 20 государств, в которые входят два постоянных члена Совета Безопасности - Россия и Китай. И по итогам нашего заседания было принято четыре декларации: одна базоваяполитическая, и три декларации, которые касались осуждения односторонних принудительных мер в международной политике", - отметил Алейник.
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