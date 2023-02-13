Алейник и Тасмагамбетов обсудили потенциал ОДКБ в реагировании на новые вызовы международной безопасности

Генсек Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов и глава белорусского внешнеполитического ведомства Сергей Алейник также обменялись мнениями о ситуации и новых вызовах и угрозах в сфере международной и региональной безопасности, обсудили роль и потенциал ОДКБ по реагированию на складывающуюся обстановку.