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Алейник и Тасмагамбетов обсудили потенциал ОДКБ в реагировании на новые вызовы международной безопасности

Дипломатические аспекты взаимодействия официального Минска с ОДКБ обсудили 13 февраля в МИД.

Генсек Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов и глава белорусского внешнеполитического ведомства Сергей Алейник также обменялись мнениями о ситуации и новых вызовах и угрозах в сфере международной и региональной безопасности, обсудили роль и потенциал ОДКБ по реагированию на складывающуюся обстановку.

Итог встречи - договоренность о дальнейшем взаимодействии по реализации совместных мероприятий в рамках председательства Беларуси в ОДКБ.

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