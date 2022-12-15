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Алейник: Нам удалось выстроить успешное сотрудничество с Ватиканом, но многое еще впереди
Беларуси и Ватикану удалось выстроить успешное сотрудничество по различным направлениям, но многое еще предстоит сделать. Об этом говорится в обращении министра иностранных дел Сергея Алейника по случаю презентации первого перевода с латинского на белорусский язык кодекса Канонического права. Текст обращения зачитал на торжественной церемонии в Национальной библиотеке заместитель министра иностранных дел Юрий Амбразевич, сообщает БелТА.
Глава МИД указал на значимость проведения презентации кодекса в этом году и в этом месте. Ведь в 2022-м отмечается 30-летие установления дипотношений Беларуси и Святого Престола, исполняется 100 лет со дня основания Национальной библиотеки Беларуси, 500 лет публикации первого печатного молитвенника для мирян на белорусском языке - Малой подорожной книжицы Франциска Скорины и 1030-летие первой христианской епархии на белорусской земле. Кроме того, ровно 500 лет тому назад уроженец Беларуси Николай Гусовский написал для Папы Римского Льва Х поэму "Песня про зубра" именно на латинском языке. "Сегодня мы с вами присутствуем на презентации перевода с латинского на белорусский язык книги кодекса Канонического права. Хочу подчеркнуть, что это значимое событие как для белорусско-ватиканских отношений, так и для Римско-католической церкви в Беларуси и нашей страны в целом", - говорится в обращении министра.
"Отношения между Минском и Ватиканом основаны на прочных традициях, уважении, доверии, понимании и открытости. Нам удалось выстроить успешное сотрудничество по различным направлениям. Речь идет в первую очередь об усилиях по укреплению мер доверия и безопасности в регионе и мире. Наши руководители неоднократно высказывали созвучные позиции по данному вопросу, - подчеркивается в обращении Сергея Алейника. - Минском и Апостольской столицей уже много сделано в этом направлении. К сожалению, как показывает наша действительность, предстоит еще много работы для достижения столь необходимого нам всем результата".
В качестве традиционных совместных инициатив в МИД назвали борьбу с торговлей людьми, противодействие насилию в отношении детей, защиту естественной семьи и традиционных семейных ценностей, а также сотрудничество в гуманитарной сфере. "Наша совместная многолетняя деятельность во всех этих областях принесла ощутимые положительные результаты. Совпадают наши позиции и по вопросу необходимости предоставления широких возможностей для получения образования, в том числе и в духовной сфере", - сказано в обращении министра.
Особое значение во взаимодействии со Святым Престолом и Римско-католической церковью Беларусь отводит межконфессиональному диалогу и готова развивать это плодотворное сотрудничество в духе уважения и взаимопонимания.
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