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Алейник о сотрудничестве Беларуси и Кубы: Когда речь идет о настоящей дружбе, то география и расстояние не имеют значения
Беларусь и Куба намерены увеличить взаимный товарооборот. Во многом надежды Острова свободы связаны с белорусской техникой и продуктами питания. На официальной встрече министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник и его кубинская коллега Хосефина Видаль обсудили и совместные проекты в сфере науки. В общем, работа на дальней дуге, о которой неоднократно говорил Президент, идет полным ходом.
Подробности официального визита белорусской делегации - в материале Алексея Волкова из Гаваны. Вот она - работа на дальней дуге - белорусская делегация во главе с министром иностранных дел - в Гаване. И первая точка маршрута - кубинский капитолий, здесь находится парламент. И это один из символов Острова свободы. Кажется, лучше места, чтобы обсудить совместную экономику, политику и совместное будущее, не найти.
Когда речь идет о настоящей дружбе, то география и расстояние не имеют значение. Наши страны связывают давнишние узы дружбы, взаимного доверия, взаимного уважения, общности взглядов на мир.
Близкая по духу, но далекая географически Гавана, очевидно, хочет дружить. Политически Куба Беларусь поддерживает на всех уровнях. Следующий парламентский.
Хуан Эстебан Ласо Эрнандес, председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы:
Я очень рад, что у наших стран крепкие парламентские связи. Я надеюсь, что мы будем укреплять дальнейшую дружбу между нашими странами, и хотел бы, чтобы мы наладили работу межпарламентской комиссии Кубы и Беларуси.Визит белорусской делегации на Кубу, очевидно, ожидаемое событие. Следующая остановка - исполняющая обязанности министра иностранных дел. В целом же кубинцы констатируют - логистика из-за санкций нарушилась, но надо преодолевать барьеры.
Роландо Гонсалес Патрисио, депутат парламента Кубы:
Нам интересна Беларусь во многих аспектах - при хорошем политическом настрое, нам не хватает экономики: сельское хозяйство, научный потенциал, образование. У нас и у вас есть компетенции.Кстати, прорабатывается и прямой авиарейс на Кубу. И дипломаты не исключают, что нарастим и поставку техники, и работу в сфере науки.
Валерий Барановский, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Республике Куба:
Пытаемся искать новые методы, новые пути. Будем продвигаться вперед. Другой вопрос, по которому нам легче идти, потому что он не требует логистики - наука и медицина. В этих сферах за последний год было совершено много визитов, проведено много переговоров и подписано много документов. Медицина и наука не те сферы, которые дают мгновенный результат. Мы кропотливо, шаг за шагом будем идти вперед, чтобы экономика смогла догнать политику.
Куба была и остается единственным близким к США недружественным государством. Это неоднократно приводило к различным конфликтам. Но Остров Свободы выстоял, а при помощи таких союзников, как Беларусь, его ожидает хорошее, уверенное будущее. И девиз "Отечество или смерть", окончательно переходит в сторону патриотизма.
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