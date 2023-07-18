Алейник о сотрудничестве Беларуси и Кубы: Когда речь идет о настоящей дружбе, то география и расстояние не имеют значения

Я очень рад, что у наших стран крепкие парламентские связи. Я надеюсь, что мы будем укреплять дальнейшую дружбу между нашими странами, и хотел бы, чтобы мы наладили работу межпарламентской комиссии Кубы и Беларуси.

Нам интересна Беларусь во многих аспектах - при хорошем политическом настрое, нам не хватает экономики: сельское хозяйство, научный потенциал, образование. У нас и у вас есть компетенции.

Близкая по духу, но далекая географически Гавана, очевидно, хочет дружить. Политически Куба Беларусь поддерживает на всех уровнях. Следующий парламентский.Визит белорусской делегации на Кубу, очевидно, ожидаемое событие. Следующая остановка - исполняющая обязанности министра иностранных дел. В целом же кубинцы констатируют - логистика из-за санкций нарушилась, но надо преодолевать барьеры.Кстати, прорабатывается и прямой авиарейс на Кубу. И дипломаты не исключают, что нарастим и поставку техники, и работу в сфере науки.