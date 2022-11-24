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Алейник обсудил с главой МИД Сирии политическое и экономическое сотрудничество

Алейник обсудил с главой МИД Сирии политическое и экономическое сотрудничество

В Дамаске 23 ноября состоялась встреча первого заместителя министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Алейника с министром иностранных дел и по делам эмигрантов Сирийской Арабской Республики Фейсалом Микдадом, пишет БелТА со ссылкой на МИД Беларуси.

"В ходе встречи стороны обменялись мнениями о ситуации в регионе, обсудили дальнейшие шаги по реализации договоренностей, достигнутых по итогам переговоров глав правительств Беларуси и Сирии" ,- говорится в сообщении Министерства иностранных дел Республики Беларусь.

Кроме того, особое внимание было уделено вопросам политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействию в рамках международных организаций.

Фото:МИД

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