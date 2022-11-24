3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Алейник обсудил с главой МИД Сирии политическое и экономическое сотрудничество
В Дамаске 23 ноября состоялась встреча первого заместителя министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Алейника с министром иностранных дел и по делам эмигрантов Сирийской Арабской Республики Фейсалом Микдадом, пишет БелТА со ссылкой на МИД Беларуси.
"В ходе встречи стороны обменялись мнениями о ситуации в регионе, обсудили дальнейшие шаги по реализации договоренностей, достигнутых по итогам переговоров глав правительств Беларуси и Сирии" ,- говорится в сообщении Министерства иностранных дел Республики Беларусь.
Кроме того, особое внимание было уделено вопросам политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействию в рамках международных организаций.
Фото:МИД
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов