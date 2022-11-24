Алейник обсудил с главой МИД Сирии политическое и экономическое сотрудничество

В Дамаске 23 ноября состоялась встреча первого заместителя министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Алейника с министром иностранных дел и по делам эмигрантов Сирийской Арабской Республики Фейсалом Микдадом, пишет БелТА со ссылкой на МИД Беларуси.



"В ходе встречи стороны обменялись мнениями о ситуации в регионе, обсудили дальнейшие шаги по реализации договоренностей, достигнутых по итогам переговоров глав правительств Беларуси и Сирии" ,- говорится в сообщении Министерства иностранных дел Республики Беларусь.



Кроме того, особое внимание было уделено вопросам политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействию в рамках международных организаций.



Фото:МИД