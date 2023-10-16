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Алейник: отношения Беларуси и Венесуэлы характеризуются очень крепкими узами дружбы и доверия
Отношения Беларуси и Венесуэлы характеризуются очень крепкими узами дружбы и доверия. Об этом министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник заявил на переговорах с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем Пинто, сообщает БЕЛТА.
Несмотря на богатую историю двусторонних отношений, это первый официальный визит министра иностранных дел Венесуэлы в Беларусь. Ранее глава внешнеполитического ведомства посещал Минск только с рабочими визитами.
"Уверены, что ваш визит послужит дальнейшему укреплению и расширению всего комплекса наших двусторонних отношений. Отношений, которые характеризуются очень крепкими узами дружбы, сотрудничества, взаимопонимания, взаимного уважения и доверия", - сказал Сергей Алейник.
В повестке переговоров руководителей МИД Беларуси и Венесуэлы - вопросы развития политического диалога и торгово-экономического сотрудничества, расширения взаимодействия в гуманитарной сфере, образовании, науке, культуре.
"Конечно же, мы обменяемся мнениями по наиболее острым глобальным, региональным вопросам, нашему взаимодействию и взаимной поддержке в международных организациях", - добавил министр.
Фото: БЕЛТА
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