Алейник передал Президенту Алжира послание от Лукашенко с конкретными предложениями по развитию сотрудничества

Министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника 14 апреля в ходе его официального визита в Алжир принял Президент этой страны Абдельмаджид Теббун. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Главе алжирского государства передано послание Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с конкретными предложениями по развитию двустороннего сотрудничества.

Стороны констатировали конструктивный характер белорусско-алжирских отношений и совпадение позиций двух стран по большинству актуальных международных вопросов, в том числе о признании многообразия путей развития независимых государств.

Обсужден ряд тем двустороннего сотрудничества и проекты производственно-технической кооперации. Отдельно затронута проблематика взаимодействия в сферах образования, науки, технологий, здравоохранения и туризма. Особо подчеркнута необходимость дальнейшей активизации всего спектра контактов, включая обмены визитами на высшем и высоком уровнях.