Алейник примет участие в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке

Белорусская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Алейником 19-24 сентября примет участие в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службуМИД.

Работа 78-й сессии ГА ООН будет протекать в условиях продолжающегося кризиса многосторонности и обострения противоречий между государствами-членами.

Основные усилия белорусской делегации планируется сосредоточить на задачах по продвижению консолидирующей и созидательной повестки, подчеркивающей мирный характер наших национальных приоритетов, противодействию инициативам, направленным на подрыв национальных интересов нашей страны.

"Будет уделено внимание односторонним принудительным мерам, в частности, их негативному влиянию на устойчивое развитие отдельных стран, целых регионов, мировую экономику и торговлю, их противоречие международному праву", - отметили в МИД.

Делегация Беларуси также задействует трибуну ООН для продвижения вопросов укрепления продовольственной безопасности.

На 78-й сессии белорусская сторона планирует продвигать приоритетные направления своего нынешнего председательства в ОДКБ под лозунгом "Через солидарность и сотрудничество к миру и безопасности" и способствовать повышению узнаваемости организации в ООН.

Программой визита Сергея Алейника в Нью-Йорк предусмотрены выступления на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генассамблеи ООН, участие во встрече министров иностранных дел государств - членов ОДКБ, министерской встрече Группы друзей в защиту Устава ООН, министерской встрече Группы единомышленников в поддержку стран со средним уровнем дохода и ряде других многосторонних мероприятий.