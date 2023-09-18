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Алейник примет участие в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Белорусская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Алейником 19-24 сентября примет участие в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службуМИД.
Работа 78-й сессии ГА ООН будет протекать в условиях продолжающегося кризиса многосторонности и обострения противоречий между государствами-членами.
Основные усилия белорусской делегации планируется сосредоточить на задачах по продвижению консолидирующей и созидательной повестки, подчеркивающей мирный характер наших национальных приоритетов, противодействию инициативам, направленным на подрыв национальных интересов нашей страны.
"Будет уделено внимание односторонним принудительным мерам, в частности, их негативному влиянию на устойчивое развитие отдельных стран, целых регионов, мировую экономику и торговлю, их противоречие международному праву", - отметили в МИД.
Делегация Беларуси также задействует трибуну ООН для продвижения вопросов укрепления продовольственной безопасности.
На 78-й сессии белорусская сторона планирует продвигать приоритетные направления своего нынешнего председательства в ОДКБ под лозунгом "Через солидарность и сотрудничество к миру и безопасности" и способствовать повышению узнаваемости организации в ООН.
Программой визита Сергея Алейника в Нью-Йорк предусмотрены выступления на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генассамблеи ООН, участие во встрече министров иностранных дел государств - членов ОДКБ, министерской встрече Группы друзей в защиту Устава ООН, министерской встрече Группы единомышленников в поддержку стран со средним уровнем дохода и ряде других многосторонних мероприятий.
На полях Генассамблеи запланирована серия двусторонних встреч министра иностранных дел с коллегами из Европы, Азии, Африки и Латинской Америки, руководством Организации Объединенных Наций.
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