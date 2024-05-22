Алейник принял участие в траурной церемонии в память трагически погибших президента Ирана и сопровождавших лиц

Министр иностранных дел Сергей Алейник по поручению Президента Беларуси в Тегеране принял участие в официальной траурной церемонии в память трагически погибших Президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хоссейна Амир Абдоллахияна и сопровождавших их лиц. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службуМИД.

Сергей Алейник во время краткой беседы с вице-президентом Мохсеном Мансури, заместителем главы Администрации Президента по политическим вопросам Мохаммадом Джамшиди и и.о. министра иностранных дел Али Багери-Кани передал соболезнования от имени Президента Беларуси и белорусского народа, высказав слова солидарности и уверенность, что иранский народ с честью пройдет выпавшие на его долю испытания.



Иранская сторона выразила признательность Президенту Беларуси за поддержку и неизменную настроенность на развитие двусторонних отношений.

