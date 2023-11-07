Алейник провел переговоры с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом

Минск и Анкара продолжают выстраивать многоуровневую систему сотрудничества. Глава МИД Беларуси встретился со своим турецким коллегой. В центре внимания - торгово-экономические отношения, активизация механизмов в сферах логистики, сельского хозяйства и транспорта. По заявлению сторон, по итогам текущего года товарооборот двух стран возьмет новую высоту и превысит 1,5 млрд долларов.



Говорили и на темы международной и региональной безопасности. Здесь мнения наших стран идентичны: любые конфликты должны решаться исключительно политико-дипломатическим путем.



