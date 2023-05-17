Алейник рассказал о причинах введения мониторинга на границе с Россией

Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник рассказал о причинах введения мониторинга на сухопутной границе с Россией, сообщает БЕЛТА.

"Это не совсем контроль. Это, скорее, мониторинг ситуации на границе, который связан прежде всего с предстоящим вступлением в силу межправсоглашения с Россией о единой визовой политике и взаимном признании виз", - сказал министр.

Он отметил, что мониторинг осуществляется в тесном взаимодействии погранведомств Беларуси и России. "Насколько я информирован, в принципе, ситуация на белорусско-российской границе достаточно спокойная, и я уверен, что она останется такой всегда", - добавил глава МИД.