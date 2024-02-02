Алматы принимает Межправсовет ЕАЭС

"Пятерка" ЕАЭС собралась сегодня в Казахстане. Алматы принимает межправсовет. Встреча пройдет в узком и широком составах. А до встречи интеграционного объединения премьеры ЕАЭС принимают участие в цифровом форуме "Диджитал Алматы".