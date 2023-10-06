Американский бюджет без Украины, ложь западных чиновников и их карманных СМИ - гости "Клуба редакторов" обсудили насущные вопросы

Президент говорит, что если сегодня же не сесть за стол переговоров, Россию не остановят. Точка невозврата почти пройдена. Если с территории Украины полетят какие-либо ракеты на территорию России, на Западе должны четко понимать, что это будет конец.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси