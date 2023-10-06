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Американский бюджет без Украины, ложь западных чиновников и их карманных СМИ - гости "Клуба редакторов" обсудили насущные вопросы
Главные темы разговора Президента с журналистами в центре внимания гостей и экспертов "Клуба редакторов". Все о выборах в США, Польше и Беларуси. Американский бюджет без Украины, и условия мира, которые могли сработать на каждом этапе эскалации. Кто готов искать выход из ситуации за столом переговоров? И почему это единственно верный вариант?
Президент говорит, что если сегодня же не сесть за стол переговоров, Россию не остановят. Точка невозврата почти пройдена. Если с территории Украины полетят какие-либо ракеты на территорию России, на Западе должны четко понимать, что это будет конец.
А также ложь западных чиновников и их карманных СМИ, дрожь Капитолия и истерика нацистов по обе стороны Атлантики. Смотрите новый выпуск "Клуба редакторов" сразу после "Панорамы".
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