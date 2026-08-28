Аналитик БИСИ Лазоркина: ШОС становится глобальной опорой в условиях системного кризиса

Краткий пересказ от ИИ

Накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества, который соберет глав государств 31 августа, аналитик Белорусского института стратегических исследований Ольга Лазоркина рассказала о роли ШОС в современных международных отношениях, вкладе Беларуси в организацию и перспективах сотрудничества.

ШОС как опора в системном кризисе

В преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества, приуроченного к 25-летию объединения, эксперты сходятся во мнении, что сегодня мир переживает системный кризис международных отношений и международного сотрудничества в целом. В таких условиях, как отметила аналитик БИСИ, страны ищут опору.

"В таких условиях всегда ищут опору. И вот я бы говорила о ШОС сегодня как об опоре региональной и, возможно, глобальной", - подчеркнула Ольга Лазоркина.

По ее словам, ключевой вопрос сегодня: есть ли структура, способная сохранить направления, важные не только для отдельных государств, но и для всего евразийского пространства. Ответ, считает эксперт, очевиден: именно Шанхайская организация сотрудничества обладает необходимым масштабом и договорно-правовой базой для воплощения идей и подходов на практике.

Беларусь - не молодой участник

В интервью была затронута тема участия Беларуси в ШОС. Хотя полноценным членом страна стала относительно недавно, на самом деле наработки и взаимодействие в различных форматах велись достаточно давно.

"Беларусь - не молодой участник. Если мы говорим о полноценном членстве, то это год, а по сути мы работали в том или ином формате достаточно давно. Мы принимали участие в формировании мировоззрения, я бы сказала, ШОС и "шанхайского духа", о котором сегодня говорят очень много", - отметила эксперт.

Безопасность - тема № 1

Главные задачи, которые стоят перед Беларусью в рамках организации, определены на высшем уровне. В приоритете - экономическая сфера, однако вопросы безопасности остаются профильной темой для ШОС и № 1 в повестке дня.

"С учетом того, что происходит у нас на западных границах и в целом отношение с Западом не только Беларуси, но и других стран, нарастающей милитаризации - вот эта задача наша, ШОС, она является очень важной. Никто лучше в той части света не расскажет о том, что происходит здесь", - пояснила Ольга Лазоркина.

Эксперт подчеркнула, что сегодня Беларусь предлагает ШОС не просто участие, а компетенции в сфере безопасности, которые ценятся выше всего. Эти компетенции были наработаны за годы взаимодействия и сейчас являются востребованными.

Противодействие криминализации и наркотрафику

Особое внимание на саммите будет уделено вопросам терроризма, наркотрафика и другим аспектам безопасности. По словам аналитика, в условиях кризиса криминализация общества усиливается в разы, и преступные группировки всегда ищут слабые места.

"То, что эта тема будет подниматься в качестве приоритета на саммите ШОС, говорит о том, что озабоченность достаточно высокая. У Республики Беларусь непосредственно очень объемная, длительная граница с западными странами, с которыми отношения очень и очень сложные. Поэтому весь этот блок безопасности включает и узкоспециализированные темы. Здесь мы, конечно, имеем достаточно большой опыт", - заявила эксперт.

Кроме того, была затронута тема миграции как законной, так и незаконной, и подходов к ее регулированию.

Финансовая независимость и логистика

В числе ключевых тем, которые Беларусь будет продвигать на саммите, - финансовая независимость и логистика.

"Сегодня две основные большие темы, которые для Беларуси важны, и мы, конечно, будем работать именно в этом направлении. Это финансовая независимость. Чтобы система финансовая на евразийском пространстве работала независимо, была параллельной, чтобы мы не чувствовали постоянного давления и вмешательства. Речь идет о банке ШОС и вообще о новой финансовой системе", - рассказала Ольга Лазоркина.

Вторая тема - логистика. Эксперт отметила необходимость выстроить в регионе логистическую систему, отвечающую интересам стран большого евразийского пространства. Речь идет о собственных страховых компаниях и инвестициях в логистические проекты.

"Мы ведь перестроили свою полностью логистику, но все остальные страны находятся практически в таком же положении. Эти два блока помогут снять санкционное давление, оставить его за заграждением, которое выстроили поляки и литовцы на нашей границе", - подчеркнула аналитик.

Новая эпоха требует новых решений

Говоря о ставке на промышленную и технологическую кооперацию, в том числе в сфере искусственного интеллекта, аналитик отметила, что сегодня важно осознать: мир вступил в новую эпоху, которая требует соответствующих решений.

Главная проблема, по словам эксперта, - как интегрировать национальные интересы в новую реальность.

"Республика Беларусь доказывает буквально каждый день, что это сделать можно. На примере с Российской Федерацией, как можно сохранить независимость (потому что это в топе запросов для всех наших стран) и одновременно развивать все те направления, о которых мы говорим", - заявила Ольга Лазоркина.

Она добавила, что для успешной работы необходимы доверие нового качества, политическая воля и образ будущего: "Нужно видеть свою страну не через 5 лет, а через 50 и даже 100 лет. А сегодня запрос еще выше - нужно видеть весь регион в разрезе столетия. Иначе у нас просто ничего не получится".