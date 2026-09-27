Аналитик Тиханский объяснил, почему шаги Сикорского навстречу Беларуси - вынужденная мера

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На полях Генассамблеи ООН прошла встреча глав внешнеполитических ведомств Беларуси и Польши. И заявление Радослава Сикорского о возможном потеплении в отношениях двух стран связано сразу с несколькими факторами и носит вынужденный характер. Такое мнение высказал военно-политический аналитик Александр Тиханский в "Актуальном интервью".

Эксперт объяснил, почему польский политик сделал такое заявление. "Триггеров здесь несколько: внутрипольский, европейский, и, конечно же, американский", - отметил он.

Аналитик напомнил политическую биографию главы МИД Польши. "Давайте вспомним, что все-таки Сикорский евроглобалист. Я его помню очень давно, еще с 1980-х годов. Он уже в британской прессе публиковал негативные статьи об Афганистане. И когда в 1990-х он всплыл уже в связке с женой Энн Эпплбаум, стало понятно, что это израильский клан в США, он с ним породнился, был мировым глобалистом. Но стал все-таки больше европейским глобалистом. Ему создали такие условия. И именно по его инициативе, кстати, наши белорусско-польские отношения только ухудшались", - сказал он.

Поэтому нынешний сигнал о потеплении, по его оценке, не выглядит добровольным. "Он просто вынужден был. Это вынужденная мера, - считает Александр Тиханский. - И все прекрасно видят окончание войны. Об этом не только Трамп говорит. А после войны с кем ты останешься? С соседями, которые вооружаются? Поляки сказали, что у них будет армия в 500 тыс. вместе с резервистами. Германия заявила то же самое. А, знаете, в Польше не только русофобия, есть еще германофобия", - подчеркнул аналитик.

quote Они прекрасно помнят все, что приходило к ним с запада. Александр Тиханский

"А ведь самый главный вопрос - это отношения с соседями. Польша граничит с Союзным государством, здесь я имею в виду Калининградскую область и Беларусь. И каким-то образом надо не только возобновить нормальные дипломатические отношения, но и нормальное приграничное сотрудничество. Хотя бы делать те шаги, которые не зависят от Европейского союза. Потому что Европейский союз, знаете, при словах об улучшении отношений с Беларусью или с Россией встает на дыбы, как и Урсула фон дер Ляйен (председатель ЕК - прим. ред.)", - пояснил аналитик.

По его мнению, начинать нужно с практических шагов на границе. "И здесь нужно решить хотя бы вопрос о приграничном сотрудничестве. Чтобы была нормальная граница, нормальное приграничное сотрудничество, торговля, возобновление дипломатических отношений", - заключил Александр Тиханский.