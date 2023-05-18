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Анатолий Глаз заявил, что Беларусь может отозвать заявку на вступление в Совет Европы

Беларусь может отозвать заявку на вступление в Совет Европы - так прокомментировал итоги саммита организации, которая прошла в столице Исландии 16-17 мая, пресс-секретарь МИД нашей страны Анатолий Глаз. Он с сожалением отметил, что финальная декларация форума стала продолжением курса на дискриминацию и ущемление прав Республики Беларусь, развитие контактов с экстремистами, призывающими к новым санкциям и терактам против населения нашей страны.

Совет Европы окончательно превратился в послушный инструмент для давления на неугодные Вашингтону и Брюсселю государства. Эта структура однозначно работает на конфронтацию и разделение, а не объединение нашего общего европейского дома.
Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси

Абсолютно диким и неуместным, по словам дипломата, выглядит заявленный в итоговой декларации тезис о причастности Минска к якобы насильственному перемещению украинских детей.

Анатолий Глаз подчеркнул, что Беларусь принимала, принимает и будет принимать детей из стран, столкнувшихся с военными, природными и техногенными кризисами и катастрофами.

Как это делалось для детей из Японии после аварии на АЭС в Фукусиме в 2011 году, детей из Сирии в период активных боевых действий в 2017 и так далее. С 2016 года Беларусь принимает детей из Украины. При этом соблюдаются все необходимые правовые процедуры. Мы делаем это открыто и транспарентно, в том числе в сотрудничестве с международными организациями и фондами, включая ЮНИСЕФ, добавил дипломат. И подчеркнул позицию Беларуси по данному вопросу: для нас важна каждая спасенная жизнь, тем более жизнь ребенка.

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