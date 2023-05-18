Анатолий Глаз заявил, что Беларусь может отозвать заявку на вступление в Совет Европы

Беларусь может отозвать заявку на вступление в Совет Европы - так прокомментировал итоги саммита организации, которая прошла в столице Исландии 16-17 мая, пресс-секретарь МИД нашей страны Анатолий Глаз. Он с сожалением отметил, что финальная декларация форума стала продолжением курса на дискриминацию и ущемление прав Республики Беларусь, развитие контактов с экстремистами, призывающими к новым санкциям и терактам против населения нашей страны.

Как это делалось для детей из Японии после аварии на АЭС в Фукусиме в 2011 году, детей из Сирии в период активных боевых действий в 2017 и так далее. С 2016 года Беларусь принимает детей из Украины. При этом соблюдаются все необходимые правовые процедуры. Мы делаем это открыто и транспарентно, в том числе в сотрудничестве с международными организациями и фондами, включая ЮНИСЕФ, добавил дипломат. И подчеркнул позицию Беларуси по данному вопросу: для нас важна каждая спасенная жизнь, тем более жизнь ребенка.