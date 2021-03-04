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Анатолий Исаченко: Беларусь готова и в дальнейшем выстраивать диалог на равных с зарубежными партнерами
Существующая государственная политика позволила Беларуси войти в список мировых лидеров в области устойчивого развития. Об этом заявил заместитель председателя Совета Республики во время онлайн-встречи с представителем госсекретариата Министерства инноваций и технологий Венгрии. Как отметил Анатолий Исаченко, наша страна готова и в дальнейшем выстраивать диалог на равных с зарубежными партнерами. Но в основе должно быть уважение к белорусскому народу и его праву на самоопределение. Напомним, Беларусь по итогам минувшего года поднялась на 18 место среди 166 стран в рейтинге достижения Целей устойчивого развития.
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