Андрей Богодель о гуманитарной миссии в Алешках: Она стала одной из самых удачных за последнее время

Фото: sb.by

Гуманитарная миссия по эвакуации жителей Алешек стала одной из самых удачных за последнее время, особенно на фоне того, что почти 5 лет стороны не могли договориться ни о чем, кроме обменов. Об этом заявил заместитель начальника факультета Генштаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси Андрей Богодель в "Актуальном интервью".

По его словам, операция была тщательно подготовлена и успешно реализована. "Это очень удачная операция. На самом деле, наверное, одна из самых удачных гуманитарных миссий за последнее время. Учитывая, что практически 5 лет ни о чем договориться не могли, кроме как обмена военнопленными, телами убитых. А эта гуманитарная миссия очень важна", - подчеркнул замначальника факультета Генштаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси.

quote Мы с вами видели только часть операции. А какая работа была проведена на самом деле? Инженерная разведка, разминирование, сопровождение колонн, выполнение различных задач. Андрей Богодель

Он рассказал о ситуации в городе и особенностях эвакуации. "Алешки находятся под Херсоном, это передавая. Возможность эвакуации была сильно затруднена. В городе проживали 24 тыс. человек. И, по сути своей, все, кто мог, покинули этот город. И вот этим 750 человекам была предоставлена возможность поехать туда, куда они захотят. То есть не было этих фильтрационных лагерей, о которых писали зарубежные СМИ. Тут было все решено именно так, как должно быть решено в гуманитарной миссии", - подчеркнул эксперт.

Андрей Богодель обратил внимание на организацию на территории Беларуси. "Вы посмотрите дальше, подготовка на территории Республики Беларусь. Кстати, Украина об этом почему-то постоянно замалчивает. Хотя омбудсмен Дмитрий Лубинец выразил благодарность, причем не один раз, - заметил он. - Организация была на самом высоком уровне, и сопровождение, и медицинская помощь, и создание этого лагеря, и предоставление аэродрома, и дороги - все было на самом-самом высоком уровне. В принципе, другого можно было не ожидать. Мы сделали так, как всегда делаем: хорошо и качественно. Гордость за страну и огромная благодарность всем, кто принимал в этом участие".

Эксперт отметил, что в Киеве отношение к миссии осталось прохладным. "Мы пытались все время искать знаки того, может это налаживание добрососедских отношений. Ведь украинцы для нас не чужие. Но в Киеве не увидели и не услышали. Все это время отслеживалось, как средства массовой информации Киева к этому относились. Да никак. Ничего хорошего абсолютно не было сказано. В лучшем случае говорили про агрессию. Еще говорили о том, что не надо смотреть на Беларусь, как на какой-то международный хаб. Мол, это всего лишь техническая остановка, это всего лишь технический район, через который мы осуществляем передвижение людей, которых вывезли из Алешек. Вот и все отношение: ни спасибо, ни молодцы", - отметил Андрей Богодель.

При этом он выделил освещение в других СМИ. "Хотелось бы отметить средства массовой информации Российской Федерации, они четко увидели белорусскую сторону. Был целый ряд средств массовой информации, включая американских, которые писали о Беларуси, о том, как все организовано", - добавил он.

"С одной стороны мы имеем этот прецедент. И вроде бы хотелось, чтобы это все продолжалось. А с другой стороны, нужно ли сегодня это украинской стороне? Готова ли вообще украинская сторона к миру? Или это все только на словах?" - заключил Андрей Богодель.