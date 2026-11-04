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Андрей Богодель о гуманитарной миссии в Алешках: Она стала одной из самых удачных за последнее время

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российский самолет
Фото: sb.by

Гуманитарная миссия по эвакуации жителей Алешек стала одной из самых удачных за последнее время, особенно на фоне того, что почти 5 лет стороны не могли договориться ни о чем, кроме обменов. Об этом заявил заместитель начальника факультета Генштаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси Андрей Богодель в "Актуальном интервью".

По его словам, операция была тщательно подготовлена и успешно реализована. "Это очень удачная операция. На самом деле, наверное, одна из самых удачных гуманитарных миссий за последнее время. Учитывая, что практически 5 лет ни о чем договориться не могли, кроме как обмена военнопленными, телами убитых. А эта гуманитарная миссия очень важна", - подчеркнул замначальника факультета Генштаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси.

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Мы с вами видели только часть операции. А какая работа была проведена на самом деле? Инженерная разведка, разминирование, сопровождение колонн, выполнение различных задач.
Андрей Богодель

Он рассказал о ситуации в городе и особенностях эвакуации. "Алешки находятся под Херсоном, это передавая. Возможность эвакуации была сильно затруднена. В городе проживали 24 тыс. человек. И, по сути своей, все, кто мог, покинули этот город. И вот этим 750 человекам была предоставлена возможность поехать туда, куда они захотят. То есть не было этих фильтрационных лагерей, о которых писали зарубежные СМИ. Тут было все решено именно так, как должно быть решено в гуманитарной миссии", - подчеркнул эксперт.

заместитель начальника факультета Генштаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси Андрей Богодель

Андрей Богодель обратил внимание на организацию на территории Беларуси. "Вы посмотрите дальше, подготовка на территории Республики Беларусь. Кстати, Украина об этом почему-то постоянно замалчивает. Хотя омбудсмен Дмитрий Лубинец выразил благодарность, причем не один раз, - заметил он. - Организация была на самом высоком уровне, и сопровождение, и медицинская помощь, и создание этого лагеря, и предоставление аэродрома, и дороги - все было на самом-самом высоком уровне. В принципе, другого можно было не ожидать. Мы сделали так, как всегда делаем: хорошо и качественно. Гордость за страну и огромная благодарность всем, кто принимал в этом участие".

Эксперт отметил, что в Киеве отношение к миссии осталось прохладным. "Мы пытались все время искать знаки того, может это налаживание добрососедских отношений. Ведь украинцы для нас не чужие. Но в Киеве не увидели и не услышали. Все это время отслеживалось, как средства массовой информации Киева к этому относились. Да никак. Ничего хорошего абсолютно не было сказано. В лучшем случае говорили про агрессию. Еще говорили о том, что не надо смотреть на Беларусь, как на какой-то международный хаб. Мол, это всего лишь техническая остановка, это всего лишь технический район, через который мы осуществляем передвижение людей, которых вывезли из Алешек. Вот и все отношение: ни спасибо, ни молодцы", - отметил Андрей Богодель.

При этом он выделил освещение в других СМИ. "Хотелось бы отметить средства массовой информации Российской Федерации, они четко увидели белорусскую сторону. Был целый ряд средств массовой информации, включая американских, которые писали о Беларуси, о том, как все организовано", - добавил он.

"С одной стороны мы имеем этот прецедент. И вроде бы хотелось, чтобы это все продолжалось. А с другой стороны, нужно ли сегодня это украинской стороне? Готова ли вообще украинская сторона к миру? Или это все только на словах?" - заключил Андрей Богодель.

Разделы:

ПолитикаУкраина

Теги:

АлешкиАктуальное интервью

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